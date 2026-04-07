Σορός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στη νότια Εύβοια, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών και ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διερχόμενοι εντόπισαν το άψυχο σώμα στην ακτογραμμή και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί η ταυτότητα του ατόμου, ενώ παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος.

Κινητοποίηση των Αρχών

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Αστυνομίας, προχωρώντας σε αποκλεισμό της περιοχής και ξεκινώντας τις πρώτες έρευνες για τη συλλογή στοιχείων.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου και να συμβάλει στην αναγνώριση του ατόμου.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.