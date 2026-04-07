Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η ζήτηση για θαλασσινά όσο πλησιάζει το Πάσχα, με τους καταναλωτές να στρέφονται σε γαρίδες, καλαμάρια και χταπόδια, καθώς η νηστεία βρίσκεται στην τελική της ευθεία.

Ρεπορτάζ από ιχθυοπωλείο στου Ζωγράφου αποτυπώνει την εικόνα της αγοράς, με τις τιμές να έχουν αυξηθεί σε ορισμένα είδη λόγω περιορισμένης προσφοράς και αυξημένης ζήτησης.

Υψηλή ζήτηση για καλαμάρια, χταπόδια και γαρίδες

Σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου, τα θαλασσινά παραμένουν στις πρώτες επιλογές των καταναλωτών κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής, με ιδιαίτερη προτίμηση στα ελληνικά προϊόντα.

Τα καλαμάρια ελληνικής προέλευσης, κυρίως από το Αιγαίο και το Ιόνιο, παρουσιάζουν σημαντική έλλειψη, γεγονός που έχει οδηγήσει τις τιμές στα 28 έως 30 ευρώ το κιλό.

Αντίστοιχα, τα χταπόδια πωλούνται περίπου 24 με 25 ευρώ το κιλό, ενώ οι τιμές τους επηρεάζονται και από περιορισμούς στην αλιεία, που έχουν τεθεί για την προστασία του είδους.

Οι γαρίδες, ιδιαίτερα αυτές από τον Θερμαϊκό, τον Αμβρακικό και τον κόλπο της Καλλονής στη Λέσβο, θεωρούνται υψηλής ποιότητας και διατίθενται από 24 έως 25 ευρώ το κιλό, ανάλογα με το μέγεθος.

Σουπιές και παράκτια αλιεία: Ποιότητα και τιμές

Στις επιλογές των καταναλωτών παραμένουν και οι σουπιές, με τιμές που κυμαίνονται περίπου στα 20 με 22 ευρώ το κιλό.

Όπως επισημαίνει ο ιχθυοπώλης Στρατής Μπουρνούς, τα προϊόντα παράκτιας αλιείας θεωρούνται πιο ποιοτικά, καθώς συλλέγονται με τρόπο που διατηρεί τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, σε αντίθεση με εκείνα που αλιεύονται σε μεγαλύτερα βάθη.

Γιατί αυξήθηκαν οι τιμές στα θαλασσινά

Η αύξηση των τιμών σε ορισμένα είδη αποδίδεται κυρίως σε δύο παράγοντες:

Στην περιορισμένη διαθεσιμότητα, ιδιαίτερα για τα ελληνικά καλαμάρια

Στους νέους κανόνες προστασίας των ειδών, όπως στην περίπτωση του χταποδιού

Ενδεικτικά, έχει τεθεί όριο απαγόρευσης αλίευσης για χταπόδια κάτω των 700 γραμμαρίων, με στόχο την ανανέωση των πληθυσμών και την αποφυγή υπεραλίευσης.

Τι να προσέχουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προέλευση των προϊόντων που αγοράζουν.

Κάθε αλιευτικό προϊόν συνοδεύεται από ειδική σήμανση, στην οποία αναγράφονται:

ο τόπος αλίευσης

η ημερομηνία

το είδος του προϊόντος

Η ύπαρξη αυτής της «ταυτότητας» διασφαλίζει τη γνησιότητα και την ποιότητα των θαλασσινών, ενώ αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προστασία του καταναλωτή.

Προστασία των θαλάσσιων πόρων

Οι επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν την ανάγκη υπεύθυνης κατανάλωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των θαλάσσιων πόρων.

Όπως τονίζουν, η αποφυγή αγοράς πολύ μικρών ψαριών και θαλασσινών συμβάλλει στην αναπαραγωγή των ειδών και στη διατήρηση των αποθεμάτων.

Στροφή στα ελληνικά προϊόντα

Παρά τις αυξήσεις, οι καταναλωτές εξακολουθούν να προτιμούν τα ελληνικά θαλασσινά, τα οποία ξεχωρίζουν για τη γεύση και την ποιότητά τους.

Οι επαγγελματίες καλούν το κοινό να στηρίζει τα τοπικά ιχθυοπωλεία και την ελληνική αλιεία, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει σημαντικό θαλάσσιο πλούτο που πρέπει να προστατευτεί.

Με τη Μεγάλη Εβδομάδα σε εξέλιξη, τα θαλασσινά συνεχίζουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο τραπέζι, πριν τη μετάβαση στο πασχαλινό τραπέζι της Κυριακής.