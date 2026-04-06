Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει τη συνεργασία της με το brand του Κόμπι Μπράιαντ, ετοιμάζοντας μια ιδιαίτερη εκτός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2026-2027.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις ιστοσελίδων, η νέα εμφάνιση θα περιλαμβάνει το χαρακτηριστικό logo του «Black Mamba», ενώ ο σχεδιασμός της θα είναι επηρεασμένος από τα χρώματα των Λος Άντζελες Λέικερς, με έντονες αποχρώσεις του χρυσού και του μωβ.

💥 FC Barcelona x Nike 💥 🖤💜 New 26/27 Away Kit! pic.twitter.com/5cXjy0SRfR — Opaleak (@opaleak) April 5, 2026

Παράλληλα, στη φανέλα θα υπάρχει και μια από τις πιο εμβληματικές φράσεις του Κόμπι: «Να αφήσεις το άθλημα καλύτερο απ’ ό,τι το βρήκες», ένα μήνυμα που συνεχίζει να εμπνέει τον αθλητικό κόσμο.

Με αυτή την κίνηση, η Μπαρτσελόνα επιδιώκει να αποτίσει φόρο τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του παγκόσμιου αθλητισμού, γεφυρώνοντας το ποδόσφαιρο με την κληρονομιά του NBA.