Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη διατήρησε την ισχυρή του δυναμική παραμένοντας σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης και την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Η εκπομπή έρευνας του MEGA κατέγραψε υψηλές επιδόσεις και κατέκτησε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Στο σύνολο του κοινού, το «Τούνελ» κέρδισε την πρωτιά με ποσοστό 20,5% και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 17,3%. Η κάλυψη ξεπέρασε τους 1 εκατομμύριο τηλεθεατές.

Εντυπωσιακή ήταν η απήχηση στα γυναικεία κοινά, όπου το υψηλότερο ποσοστό ανέβηκε στο 30,4%.

Η πιστότητα του κοινού αποτυπώνεται κάθε εβδομάδα στους πίνακες τηλεθέασης. Η σταθερή κατάκτηση της πρώτης θέσης επιβεβαιώνει τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης των τηλεθεατών με την εκπομπή, η οποία συνεχίζει να ξεχωρίζει για τις αποκαλύψεις και τη διεισδυτική της έρευνα.