NASA και αποστολή Artemis II φαίνεται πως αντιμετωπίζουν ένα απρόσμενο τεχνικό εμπόδιο: τις τουαλέτες του διαστημοπλοίου Orion. Μετά το περιστατικό με το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, που είχε παρουσιάσει προβλήματα στο σύστημα αποχέτευσης, οι Αμερικανοί φαίνεται να δοκιμάζονται ξανά σε ζητήματα υγιεινής και τεχνικής υποστήριξης.

Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη λειτουργία της τουαλέτας, ενώ εξακολουθούν να έχουν πολύ δρόμο μέχρι τη Σελήνη. Το πρόβλημα δεν αναμένεται να λυθεί αυτόματα με την άφιξή τους εκεί, καθώς η αποστολή δεν περιλαμβάνει περίπατο στην επιφάνεια του φεγγαριού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της NASA, το Orion βρίσκεται σε απόσταση άνω των 333.000 χιλιομέτρων από τη Γη και κινείται με ταχύτητα 2.826 χιλιομέτρων την ώρα. Αν και ο ρυθμός αυτός είναι ήπιος σε σχέση με τις ταχύτητες μετά την απογείωση, το σκάφος αναμένεται να αγγίξει τα 40.234 χιλιόμετρα την ώρα κατά την είσοδο στην ατμόσφαιρα της Γης. Η κοντινότερη προσέγγιση στη Σελήνη έχει προγραμματιστεί για τις 02:02 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος.

Παραμένουν τα προβλήματα στην τουαλέτα του Orion

Το σημαντικότερο τεχνικό ζήτημα που έχει προκύψει στο Orion αφορά την τουαλέτα του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων «Universal Waste Management System». Το σύστημα αντιμετώπισε πρόβλημα όταν μια αντλία χρειάστηκε περισσότερο νερό για να λειτουργήσει, ενώ παράλληλα πάγος που σχηματίστηκε μπλόκαρε τον εξαερισμό που επιτρέπει στα λύματα να απορρίπτονται στο διάστημα.

Η NASA έδωσε προσωρινή λύση τοποθετώντας το Orion έτσι ώστε ο αεραγωγός της τουαλέτας να εκτίθεται στον Ήλιο, επιτρέποντας στον πάγο να λιώσει. Μετά την επιδιόρθωση αυτή, το πλήρωμα έλαβε άδεια να χρησιμοποιήσει ξανά την τουαλέτα. Ωστόσο, λίγο αργότερα παρουσιάστηκε νέο πρόβλημα, το οποίο η υπηρεσία εξετάζει.

Το Universal Waste Management System είναι το ίδιο που χρησιμοποιείται και στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όμως η ομαλή λειτουργία του σε συνθήκες διαστημικής πτήσης παραμένει πρόκληση. Το σύστημα διαθέτει χοάνη και σωλήνα για την ούρηση, καθώς και κάθισμα με οπή για την αφόδευση.

Επειδή οι αστροναύτες βρίσκονται σε συνθήκες μικροβαρύτητας, η τουαλέτα βασίζεται στη ροή αέρα για την απομάκρυνση των αποβλήτων και τη διατήρηση της καθαριότητας μέσα στην κάψουλα. Οι αστροναύτες χρησιμοποιούν ιμάντες και χειρολαβές για να παραμένουν σταθεροί κατά τη χρήση του συστήματος.