Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε πτήση της Delta Air Lines από τη Βραζιλία προς την Ατλάντα το βράδυ της Κυριακής 29 Μαρτίου, ύστερα από πρόβλημα σε κινητήρα που προκάλεσε φωτιά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του USA Today, το Airbus A330-300 της πτήσης DL 104, το οποίο είχε απογειωθεί από το Σάο Πάολο με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson της Ατλάντα, αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο λίγο μετά την απογείωση. Η εταιρεία ανέφερε ότι το περιστατικό οφείλεται σε μηχανικό πρόβλημα στον αριστερό κινητήρα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούγονται επιβάτες να φωνάζουν έντρομοι, ενώ διακρίνονται φλόγες να βγαίνουν από τον κινητήρα του αεροσκάφους.

Η αεροπορική εταιρεία Delta ανακοίνωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 272 επιβάτες και 14 μέλη πληρώματος. Παρά το συμβάν, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στον τερματικό σταθμό.

Τέλος, τα αίτια της βλάβης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ παρέπεμψε για περαιτέρω πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές της Νότιας Αμερικής.