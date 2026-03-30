Το ΚΚΕ ζητά την άμεση ανάκληση των ποινών φυλάκισης που επιβλήθηκαν στον Δόκιμο Έφεδρο Αξιωματικό των Ειδικών Δυνάμεων Τζούδα Παναγιώτη από το 3ο ΕΤΕΘ στη Χίο και στον στρατιώτη Κακανά Κώστα των Ειδικών Δυνάμεων από το 4ο ΕΤΕΘ στη Σάμο. Σε ανακοίνωση του τμήματος της ΚΕ του κόμματος για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, οι ποινές χαρακτηρίζονται «απαράδεκτες» και ζητείται να ανακληθούν «εδώ και τώρα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός τιμωρήθηκε με 10 ημέρες φυλακή επειδή εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους αγρότες της Αχαΐας, συμμετέχοντας στα μπλόκα του τόπου του. Επιπλέον, του επιβλήθηκαν άλλες 5 ημέρες φυλάκισης για δημόσια επιστολή του, με την οποία αντιτάχθηκε στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Αντίστοιχα, ο φαντάρος του 4ου ΕΤΕΘ τιμωρήθηκε επειδή συμμετείχε, όπως αναφέρεται, στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο που διοργάνωσαν Σωματεία και Ομοσπονδίες Εργαζομένων στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου.

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ και η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» επιχειρούν να επιβάλουν «την πολιτική της εμπλοκής στο μακελειό του πολέμου», χρησιμοποιώντας «τρομοκρατία και απειλές» μέσω των διοικήσεων. Όπως αναφέρει, στόχος είναι να καμφθούν οι αντιδράσεις αξιωματικών, υπαξιωματικών και φαντάρων απέναντι σε μια πολιτική που, κατά το κόμμα, δεν σχετίζεται με την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Κριτική για τη συμμετοχή σε διεθνείς αποστολές

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΚΚΕ τονίζει ότι τα λεγόμενα «εθνικά συμφέροντα» εξυπηρετούν την κερδοφορία εφοπλιστών και βιομηχάνων. Αναφέρεται, μάλιστα, στη συμμετοχή του προσωπικού της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, με τη στήριξη της κυβέρνησης και των κομμάτων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων της Aramco. Το κόμμα κάνει λόγο για «συνεχή κίνδυνο» που αντιμετωπίζουν οι αξιωματικοί και η χώρα συνολικά.

Επικρίνεται επίσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας για τις δηλώσεις του περί «κουλτούρας φέρετρων», τις οποίες το ΚΚΕ χαρακτηρίζει «άθλιες». Όπως σημειώνεται, οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν την κατεύθυνση της πολιτικής εμπλοκής στους πολέμους των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών.

Κάλεσμα για αντίδραση

Το κόμμα υπογραμμίζει ότι η τιμωρία των στρατευμένων βασίζεται σε «αντιδραστικούς νόμους και κανονισμούς» που στρέφονται ενάντια σε αξιωματικούς και φαντάρους και ταυτόχρονα νομιμοποιούν τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των ΗΠΑ. Όπως σημειώνεται, οι νόμοι αυτοί έχουν παραχωρήσει στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές «στις δολοφονικές μηχανές» των συμμαχιών αυτών και προσανατολίζουν την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων σε «αντιδραστική κατεύθυνση».

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «η στάση του Δόκιμου Τζούδα Παναγιώτη και του φαντάρου Κακανά Κώστα» βρήκε θερμή αποδοχή από τον λαό, καθώς καταχειροκροτήθηκαν στα αγροτικά μπλόκα και στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην Αθήνα. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει τη λαϊκή αυτή αναγνώριση ως «το μεγαλύτερο παράσημο» για τους φαντάρους, «παιδιά του λαού» που υπηρετούν τη θητεία τους.

Το κόμμα καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει «τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις» και να προχωρήσει στην άμεση ανάκληση των ποινών. Ζητά επίσης «έξοδο της χώρας από τους πολέμους», επιστροφή όλων των αξιωματικών που βρίσκονται εκτός συνόρων, «κλείσιμο των ξένων βάσεων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ» και μέτρα προστασίας του λαϊκού εισοδήματος.