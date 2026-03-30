Τις ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα Υγείας και τις ευθύνες της κυβέρνησης ανέδειξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος κατά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου είχε συναντήσεις με τη Διοίκηση και το Σωματείο Εργαζομένων.

Μετά τις επαφές του, ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε: «Στο Νοσοκομείο της Λαμίας διαπιστώσαμε αυτό που ζει όλη η Ελλάδα. Να έχουμε οξύτατο πρόβλημα στελέχωσης. Να λείπει το 50% των γιατρών. Να υπάρχουν συμβάσεις με γιατρούς άνω των 70 ετών για να συντηρήσουν τμήματα, τα οποία το 2019 είχαν έντεκα στελέχη, όπως τα επείγοντα, επτά στελέχη όπως η πνευμονολογική. Και σήμερα να ψάχνουμε να βρούμε παιδίατρο, πνευμονολόγο και ουρολόγο, εδώ στο νοσοκομείο της Λαμίας».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επεσήμανε: «Υπάρχει σοβαρότατη ευθύνη της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, διότι εκτός από ακριβές ανακαινίσεις κάποιων κτιρίων, δεν στελεχώνει την Υγεία, με αποτέλεσμα η Ελλάδα σήμερα να είναι αρνητική πρωταθλήτρια στις ιδιωτικές δαπάνες Υγείας στην Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό; Ότι για να έχεις την υγειά σου πρέπει να πληρώσεις.»

Ο Σωκράτης Φάμελλος πρόσθεσε: «Ε, λοιπόν, εμείς λέμε για να έχεις την υγειά σου πρέπει να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση της διαφθοράς και να έχουμε στελέχωση, να έχουμε γιατρούς, να έχουμε νοσοκόμους, να έχουμε προσωπικό στα νοσοκομεία. Με ισχυρή αύξηση του προϋπολογισμού για την Υγεία».

Κλείνοντας, σημείωσε: «Αυτό σημαίνει ευρωπαϊκή Πολιτεία. Να στηρίζεις τα δημόσια αγαθά και να έχεις ποιοτική, δωρεάν δημόσια Υγεία. Αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της Αριστεράς».