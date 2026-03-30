Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, το «Markos by Night» παρέμεινε στην κορυφή της τηλεθέασης το Σάββατο 28 Μαρτίου και επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στη βραδινή ζώνη. Με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, η τηλεοπτική προβολή του «Πράκτωρ 00Λεφτά» στο MEGA προσέφερε στο κοινό μια ακόμα βραδιά γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ανατροπές.

Η απολαυστική θεατρική παράσταση κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, σημειώνοντας ποσοστό 17,7% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 15,8% στο σύνολο του κοινού.

Η αστείρευτη ενέργεια του Μάρκου Σεφερλή ξεχώρισε ξανά στη βραδινή ζώνη του Σαββάτου, με την κάλυψη να ξεπερνά τους 1,71 εκατ. τηλεθεατές. Σε επιμέρους κοινό, η παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά» κατέγραψε εντυπωσιακή επίδοση που έφτασε το 21,6%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Markos By Night» ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου με μέσο όρο 20,6% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 17,3% στο σύνολο του κοινού. Εντυπωσιακή ήταν η διαφορά από τον ανταγωνισμό στη ζώνη μετάδοσης της εκπομπής, η οποία διαμορφώθηκε σε τουλάχιστον 11,5 μονάδες στο δυναμικό κοινό.

Οι μεγάλες θεατρικές παραγωγές συνεχίζονται στο MEGA από τις 18 Απριλίου.