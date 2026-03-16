Στην κορυφή της προτίμησης του τηλεοπτικού κοινού βρέθηκε το «Markos by Night» το Σάββατο 14 Μαρτίου, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ανατροπές και τη χαρακτηριστική ενέργεια του Μάρκου Σεφερλή.

Η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση της θεατρικής παράστασης «Notis Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» καθήλωσε τους τηλεθεατές στο MEGA και σημείωσε ποσοστό 26,4% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 20,3% στο σύνολο του κοινού.

Η πληθωρική παρουσία του Μάρκου Σεφερλή και το ξεχωριστό χιούμορ του κέρδισαν την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού, με την κάλυψη να ξεπερνά τους 1,8 εκατ. τηλεθεατές. Σε επιμέρους κοινό, η παράσταση «Notis η επιστροφή» κατέγραψε εντυπωσιακή επίδοση που έφτασε το 29,6%.

Το ραντεβού με το γέλιο συνεχίζεται στο MEGA κάθε Σάββατο στις 22:00 με το «Markos by Night» να προσφέρει μια θεατρική απόδραση από την άνεση του σπιτιού μας!

MARKOS BY NIGHT

ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟ MEGA