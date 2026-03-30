Το ζώο δεν έφερε εμφανή τραύματα ή νόσημα, όμως βρισκόταν ένα βήμα πριν την κατάρρευση, έχοντας ουσιαστικά αφεθεί να πεθάνει.

Αυτό που διαφοροποιεί την υπόθεση δεν είναι μόνο η εικόνα εγκατάλειψης. Είναι ότι αυτή τη φορά υπάρχει ταυτότητα.

Το μικροτσίπ του ζώου ήταν ενεργό και καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, οδηγώντας άμεσα στον δηλωμένο ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ζώο είχε αλλάξει χέρια στο παρελθόν, με τον αρχικό ιδιοκτήτη να φέρεται να κατέχει μεγάλο αριθμό κυνηγετικών σκύλων, ενώ ο σημερινός ιδιοκτήτης διατηρεί επίσης καταγεγραμμένο τουλάχιστον ακόμη ένα ζώο.

Ωστόσο, το κρίσιμο στοιχείο είναι άλλο: δεν έχει δηλωθεί καμία απώλεια του συγκεκριμένου σκύλου στο Μητρώο.

Με βάση τον νόμο 4830/2021, η εγκατάλειψη ζώου συνιστά ποινικό αδίκημα και επισύρει πρόστιμο από 5.000 έως 15.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται και πρόσθετες διοικητικές κυρώσεις, μεταξύ άλλων 1.000 ευρώ για μη εμβολιασμό και 1.000 ευρώ για μη στείρωση.

Η υπόθεση, πλέον, δεν είναι ζήτημα διάσωσης. Είναι ζήτημα εφαρμογής του νόμου.

Όπως επισημαίνει στα «ΝΕΑ» η Χρυσούλα Καστανιά, που φροντίζει το ζώο και δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στη διάσωση χιλιάδων ζώων στην ευρύτερη περιοχή, «το σκυλί δεν πάσχει από κάποιο νόσημα — κινδυνεύει να πεθάνει από ασιτία». Η ίδια τονίζει ότι τα περιστατικά εγκατάλειψης, ειδικά κυνηγόσκυλων και τσοπανόσκυλων, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, με τα καταφύγια να λειτουργούν ήδη σε συνθήκες πλήρους κορεσμού.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, ωστόσο, αναδεικνύει κάτι κρίσιμο: το μικροτσίπ δεν είναι απλώς μια τυπική υποχρέωση. Είναι εργαλείο λογοδοσίας.

Γιατί σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, εδώ υπάρχει σαφής σύνδεση του ζώου με φυσικό πρόσωπο. Δεν υπάρχει ανωνυμία. Δεν υπάρχει «χαμένο» ζώο χωρίς παρελθόν.

Από αυτό το σημείο και μετά, η ευθύνη μεταφέρεται ξεκάθαρα στις αρμόδιες αρχές.

Το ερώτημα δεν είναι αν μπορεί να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης. Έχει ήδη εντοπιστεί.

Το ερώτημα είναι αν —και σε ποιο βαθμό— θα εφαρμοστεί ο νόμος.

Και εκεί ακριβώς θα κριθεί, για ακόμη μία φορά, η αποτελεσματικότητα του πλαισίου προστασίας των ζώων στην πράξη.