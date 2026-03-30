Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου 59χρονης, η οποία βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι στο διαμέρισμά της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά και κινητοποίηση των Αρχών.

Τη γυναίκα εντόπισαν νεκρή αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, ύστερα από ειδοποίηση φίλης της, η οποία ανησύχησε επειδή δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της. Οι αστυνομικοί εισήλθαν στο διαμέρισμα και βρέθηκαν μπροστά στο άψυχο σώμα της.

Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός εντείνει το μυστήριο γύρω από τις συνθήκες του θανάτου. Η 59χρονη εντοπίστηκε γυμνή από τη μέση και πάνω και έφερε ζώνη δεμένη στον λαιμό.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τον τρόπο που ήταν δεμένη η ζώνη, καθώς το στοιχείο αυτό θεωρείται καθοριστικό για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή άλλη αιτία θανάτου. Γειτόνισσα ανέφερε ότι είχε δει τη γυναίκα ζωντανή μόλις την προηγούμενη ημέρα, προσθέτοντας πως είχε μετακομίσει σχετικά πρόσφατα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει τον χώρο και ερευνούν εξονυχιστικά κάθε σημείο του διαμερίσματος, αναζητώντας στοιχεία που θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη διάρρηξης, ενώ πηγές του thestival.gr αναφέρουν ότι το σπίτι ήταν σε κατάσταση ακαταστασίας.