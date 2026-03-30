Μια σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης αναβίωσε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, με κατηγορούμενο έναν 35χρονο άνδρα που φέρεται να κρατούσε γυναίκα φυλακισμένη για ενάμιση μήνα, ασκώντας της βία για να εμποδίσει τη διαφυγή της.

Ο άνδρας, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες, κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή. Το Δικαστήριο τον καταδίκασε σε συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών και τριών μηνών, χωρίς αναστολή και χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, γεγονός που οδήγησε άμεσα στη φυλάκισή του.

Η 44χρονη παθούσα από τη Γερμανία κατέθεσε μέσω διερμηνέα, περιγράφοντας με τρόμο τις στιγμές που έζησε στο σπίτι του πρώην συντρόφου της. Όπως ανέφερε, ο εφιάλτης ξεκίνησε όταν δέχτηκε να μείνει μαζί του στον Βόλο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα magnesianews.gr, η αλλοδαπή ζούσε επί 18 χρόνια μεταξύ Γερμανίας και Νοτίου Πηλίου. Το 2024 γνώρισε μέσω Facebook τον 35χρονο και λίγους μήνες αργότερα ξεκίνησαν τη σχέση τους. Εκείνος της πρότεινε να μείνει στο πατρικό του σπίτι, καθώς στο Νότιο Πήλιο κάνει κρύο τον χειμώνα – πρόταση που αποδείχθηκε μοιραία.

Όπως κατήγγειλε η γυναίκα, ο κατηγορούμενος της απαγόρευε να βγαίνει από το σπίτι, την κακοποιούσε σωματικά, της αφαίρεσε το κινητό και την κρατούσε σχεδόν αιχμάλωτη για περίπου 1,5 μήνα.

Τα Χριστούγεννα του 2024, σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή της, τη χτύπησε με κούτσουρο, προκαλώντας της σοβαρούς τραυματισμούς στα μάτια, στο κεφάλι και στα πλευρά. Όπως υποστήριξε, τα επεισόδια βίας ήταν συχνά.

Κάποια στιγμή, ο κατηγορούμενος της επέστρεψε το κινητό, αλλά είχε αλλάξει τον κωδικό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να μπορεί μόνο να απαντά σε κλήσεις, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να καλέσει η ίδια.

Λόγω των εορτών, ένας πρώην σύντροφός της επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της. Εκείνη του είπε ότι ήταν «αιχμάλωτη» του τότε συντρόφου της και εκείνος ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα και την απελευθέρωσαν στις 12 Ιανουαρίου 2025, βάζοντας τέλος στην ομηρία της.

Στην απολογία του, ο 35χρονος αρνήθηκε ότι την είχε φυλακίσει ή κακοποιήσει, υποστηρίζοντας ότι είχαν μια σχέση «δούναι και λαβείν», καθώς εκείνος τη φιλοξενούσε και εκείνη κάλυπτε τα έξοδα του σπιτιού.

Το Δικαστήριο, ωστόσο, δεν πείστηκε. Λαμβάνοντας υπόψη και προηγούμενες εμπλοκές του με τις αρχές για βία και οπλοχρησία, τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντας βαριά ποινή φυλάκισης και οδηγώντας τον στη φυλακή.