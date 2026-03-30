Πενταετές Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε η Περιφέρεια Αττικής με τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Παρισιού, δίνοντας έμφαση την κλιματική κρίση, την καινοτομία και τη διεθνή εξωστρέφεια.

Το νέο Μνημόνιο έρχεται ως συνέχεια του Πρωτοκόλλου Συναντίληψης και Συνεργασίας που είχαν υπογράψει τον Δεκέμβριο του 2024 ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς και η επικεφαλής της Περιφέρειας Île-de-France, Valérie Pécresse.

Το Μνημόνιο προβλέπει, μεταξύ άλλων κοινές δράσεις για το κλίμα και την προσαρμογή σε ακραία φαινόμενα, ενίσχυση των οικοσυστημάτων καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και την προώθηση συνεργειών σε τομείς αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές πλατφόρμες. Παράλληλα, στοχεύει στη συνεργασία σε βιώσιμα συστήματα μεταφορών, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθώς και στη διασύνδεση πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.

Μάλιστα, στο επίκεντρο της νέας αυτής συμφωνίας βρίσκονται κρίσιμοι τομείς, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα, η βιώσιμη κινητικότητα και οι υποδομές καθώς και η εκπαίδευση και η έρευνα αλλά και ο τουρισμός και ο πολιτισμός. Στόχος, άλλωστε, είναι η υλοποίηση κοινών δράσεων με μετρήσιμο αποτύπωμα στην οικονομία, την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συμφωνία εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ μεγάλων ευρωπαϊκών Περιφερειών, με τη συμμετοχή ήδη – πέραν της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Περιφέρειας του Παρισιού – της Μαδρίτης και της Λισαβόνας και την επικείμενη ένταξη της Λομβαρδίας.

«Η συνεργασία μας με τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Παρισιού δεν είναι μια τυπική συμφωνία. Είναι ένα συγκεκριμένο εργαλείο δουλειάς, με σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα, που απαντά με ρεαλισμό και προοπτική στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας», δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς ενώ πρόσθεσε πως «μαζί με το Παρίσι, αλλά και με άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές Περιφέρειες, όπως της Μαδρίτης, της Λισαβόνας και της Λομβαρδίας, διαμορφώνουμε ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας που απαντά στις προκλήσεις της εποχής – από την κλιματική κρίση έως την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη».

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της Περιφέρειας Île-de-France, Valérie Pécresse, υπογράμμισε πως η ανάγκη για συνεργασία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. «Οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές, είτε πρόκειται για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα είτε για τις πλημμύρες στη Γαλλία, καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι κοινές και απαιτούν συντονισμένες, διακρατικές απαντήσεις. Οι Περιφέρειές μας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας και οφείλουν να ενώσουν δυνάμεις, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές».