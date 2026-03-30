Περισσότεροι από 42.800 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με στόχο την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Η επιχείρηση επικεντρώθηκε κυρίως στην πρόληψη και αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, ένα από τα σοβαρότερα αίτια τροχαίων ατυχημάτων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν συνολικά 3.849 παραβάσεις, ενώ συνελήφθησαν 12 οδηγοί για σοβαρές παραβάσεις του ΚΟΚ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 26 έως 30 Μαρτίου 2026 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εστιάζοντας στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, σε οδικούς άξονες της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -42.867- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -3.849- παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α. ενώ συνελήφθησαν -12- οδηγοί.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν -582- οχήματα, εκ των οποίων -152- μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν -812- άδειες ικανότητας οδήγησης και -203- άδειες κυκλοφορίας.

Επιπλέον, το διήμερο 27 και 28-3-2026 πραγματοποιήθηκαν -120- έλεγχοι για τη χρήση προστατευτικού κράνους σε οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) και βεβαιώθηκαν -21- παραβάσεις.

Οι έλεγχοι για την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.