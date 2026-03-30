Σε λειτουργία τέθηκε πλέον το σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας μέσω καμερών στους δρόμους της Αττικής, με τις πρώτες παραβάσεις να έχουν ήδη καταγραφεί από το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Μέχρι πρότινος, η χρήση των καμερών γινόταν σε πιλοτικό στάδιο. Ωστόσο, από το τελευταίο Σαββατοκύριακο το μέτρο εφαρμόζεται πλήρως, με συνολικά 16 κάμερες να βρίσκονται σε λειτουργία:

Δέκα εξ αυτών είναι τοποθετημένες σε αστικά λεωφορεία

εξ αυτών είναι τοποθετημένες σε και έξι σε σταθερά σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Τροχαίας, μέσα σε μόλις δύο ημέρες καταγράφηκαν περίπου 130 παραβάσεις. Η πιο συχνή παράβαση που εντοπίστηκε είναι η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.

Οι καταγεγραμμένες παραβάσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στάδιο ελέγχου από αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να επικυρωθούν και τυπικά. Στη συνέχεια, οι κλήσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους παραβάτες.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η διαδικασία επίδοσης των προστίμων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής θυρίδας του πολίτη στην πλατφόρμα gov.gr, επιταχύνοντας σημαντικά την ενημέρωση και τη διαχείριση των παραβάσεων.