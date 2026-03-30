Σε μια αναπάντεχη περιπέτεια εξελίχθηκε η αποστολή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας στη Γαύδο, καθώς μαθητές και γονείς που ταξίδεψαν εκεί για να συμμετάσχουν στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, παραμένουν εγκλωβισμένοι στο νησί, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που κρατούν το πλοίο της γραμμής δεμένο στο λιμάνι.

Στη Γαύδο ταξίδεψαν περίπου 47 άτομα, μαθητές -για να παρελάσουν μαζί με τα λιγοστά παιδιά του ακριτικού νησιού την 25η Μαρτίου- και κάποιοι γονείς.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, Γιώργος Ντούτσουλης, μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις του ΕΡΤnews περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω της ιδιαιτερότητας των συγκοινωνιών. Όπως εξήγησε, το πλοίο που συνδέει το νησί με τα Σφακιά είναι ανοιχτού τύπου, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον απόπλου, όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τα 5 μποφόρ.

Σύμφωνα με τον κ. Ντούτσουλη, υπήρξε άμεση ενημέρωση από την κυβέρνηση πως, σε περίπτωση που ο καιρός δεν επιτρέψει τη δρομολόγηση του συμβατικού πλοίου σήμερα (30/03), θα επιστρατευτεί φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού για τον απεγκλωβισμό μαθητών και γονέων.

Ο κ. Ντούτσουλης περιέγραψε και την καθημερινότητα των μαθητών στο νησί όλες αυτές τις μέρες, σημειώνοντας πως περνούν τέλεια και δεν θέλουν να φύγουν.

«Είναι πολύ ξεχωριστή η παρουσία τους εδώ, και ειδικά τώρα που το σχολείο μας είναι σε αναστολή. Είναι συγκινητική στιγμή, μια πολύ σπουδαία κίνηση, κάτι ιδιαίτερα υποστηρικτικό που μας γέμισε όλους με μεγάλη χαρά» είχε δηλώσει πριν κάποιες μέρες στα «ΝΕΑ» η δήμαρχος Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη. Και συμπλήρωνε: «Πιστεύω ότι και για τα ίδια τα παιδιά θα είναι μια σημαντική εμπειρία το να έρθουν εδώ στην άκρη της Ελλάδας να δούνε πώς ζουν οι νησιώτες».Επισημαίνει μάλιστα ότι για πρώτη φορά θα παρελάσουν τόσοι πολλοί μαθητές στη Γαύδο – συνήθως ήταν οι μαθητές του νησιού, το πολύ 6 παιδιά.

Πρόκειται για την 7η αποστολή της πρωτοβουλίας «Οπου υπάρχουν άγγελοι».

Ολα άρχισαν από ένα δημοσίευμα

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2023 με μια αποστολή στους ακριτικούς Αρκιούς, όπου οι μαθητές ταξίδεψαν για να γνωρίσουν τον Αγγελο, τον μοναδικό μαθητή και μοναδικό παιδί που ζούσε τότε εκεί. Ολα άρχισαν, όπως εξήγησε στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας Γιώργος Ντούτσουλης, από ένα δημοσίευμα.

«Είχε τον τίτλο: “Πάλι μόνος του θα παρελάσει ο Αγγελος στους Αρκιούς”. Είχα σχετικά πρόσφατα γυρίσει από την Αμερική όπου ζούσα επί 25 χρόνια και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, δεν γνώριζα ότι υπήρχαν τέτοιες κοινωνίες στην Ελλάδα. Συγκινήθηκα και ως Ελληνας και ως γονέας και ως πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας. Μέσα μου βέβαια γνώριζα ήδη τη σημασία να μαθαίνει κανείς την κοινωνία, τα έθιμα, τον κόσμο και την Ελλάδα βιωματικά, κατ’ ιδίαν, μέσα από τον κόπο και την κούραση ενός ταξιδιού, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Να την περπατά, να την ακούει, να τη βλέπει στα πρόσωπα των ανθρώπων της, να τη νιώθει στα μικρά σχολεία, στα παιδιά, στα ακριτικά μέρη, στις κοινότητες που επιμένουν με πολύ “θράσος” να μένουν όρθιες, αντί μιας στείρας, παθητικής αφήγησης. Ολα αυτά και η έμπρακτη συμπαράσταση σε ένα παιδί που ήταν μόνο του πάνω σε ένα νησί ήταν η λογική αντίδρασή μας».