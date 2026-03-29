Σε ακόμη μία ανάλυση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προχώρησε το CIES Football Observatory, στρέφοντας αυτή τη φορά το βλέμμα του στη Stoiximan Super League και αποτιμώντας την αξία των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται σε αυτή, με βάση το δικό του μοντέλο αξιολόγησης.

Μετά την πρόσφατη δημοσίευση που ανέδειξε τον πιο ακριβό παίκτη κάθε ομάδας, το CIES επανέρχεται παρουσιάζοντας τη δεκάδα με τους υψηλότερα κοστολογημένους ποδοσφαιριστές του πρωταθλήματος. Κοινός παρονομαστής; Όλοι προέρχονται από το λεγόμενο Big-4 του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, στη λίστα βρίσκονται τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού, τρεις του ΠΑΟΚ, δύο του Παναθηναϊκού και ένας της ΑΕΚ, επιβεβαιώνοντας τη συγκέντρωση ποιότητας στις κορυφαίες ομάδες. Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι εκπλήξεις, κυρίως στις χαμηλότερες θέσεις, όπου ξεχωρίζουν τα ονόματα του Μύθου και του Καλοσκάμη.

Στην κορυφή της κατάταξης δεσπόζει ο Χρήστος Μουζακίτης, με εκτιμώμενη αξία που αγγίζει τα 23,2 εκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Χρήστος Ζαφείρης με 16,1 εκατ. ευρώ, ενώ τρίτος βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, με αξία 15,9 εκατ. ευρώ.

Μία λίστα που, πέρα από αριθμούς, αποτυπώνει τάσεις, δυναμική και το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.

