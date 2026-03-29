Ευρείας κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 24 και 26 Μαρτίου 2026 σε οικισμούς του Ιλίου, του Ασπροπύργου, των Αχαρνών και της Ελευσίνας, με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στόχος των επιχειρήσεων ήταν η πρόληψη και η αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις συγκεκριμένες περιοχές.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν αστυνομικοί από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, τη Δ.Α.Ο.Ε., την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, την Ο.Π.Κ.Ε. και τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Εντυπωσιακά ευρήματα σε οικία στο Ίλιον

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, σε οικία στην περιοχή του Ιλίου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

• 6 κιλά και 235 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• 452,4 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

• 414 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

• μικροποσότητα κοκαΐνης,

• πιστόλι,

• όπλο κρότου,

• γεμιστήρας,

• 16 φυσίγγια,

• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• σιδερογροθιά,

• ρουχισμός με τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,

• χειροπέδες,

• 4 βεγγαλικά,

• 5 κινητά τηλέφωνα και

• 3 ρολόγια χειρός μεγάλης αξίας.

Έλεγχοι, συλλήψεις και παραβάσεις

Συνολικά ελέγχθηκαν 293 άτομα, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, μεταξύ άλλων.

Ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα και αφαιρέθηκαν 12 άδειες ικανότητας οδήγησης καθώς και 11 άδειες κυκλοφορίας.

Επιπλέον, συνελήφθη ένα άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Τέλος, σε βάρος του ενοίκου του διαμερίσματος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.