Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (29/3/2026) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάληρο, προκαλώντας καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων και σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της οδού Ήβης Αθανασιάδου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των οχημάτων από το οδόστρωμα.

Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρή δυσχέρεια στην κυκλοφορία, καθώς σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων σε μεγάλο μήκος της λεωφόρου. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.