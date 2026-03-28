Η διαδικασία του 5-8 φέρνει ξανά στον δρόμο του Αρη τους Λεβαδειακό, ΟΦΗ και ΝΠΣ Βόλο. Μία σειρά έξι αγώνων που θα κρίνει εάν οι «κιτιρνόμαυροι» μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση και να τερματίσουν στην 5η θέση, εξασφαλίζοντας υπό προϋποθέσεις και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ένας στόχος που θα αρχίζει να διαφαίνεται από πολύ νωρίς εάν είναι εφικτός ή όχι, από τη στιγμή που η κληρωτίδα… στέλνει τους Θεσσαλονικείς την άλλη εβδομάδα στην έδρα του Λεβαδειακού. Εκεί όπου δεν κατάφερε να κερδίσει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, όπως και σχεδόν σε κανένα άλλο ματς με τους αντιπάλοιυς που έχει σε αυτή την εξτρά διαδικασία του πρωταθλήματος.

Ενας απογοητευτικός απολογισμός μόλις μίας νίκης σε έξι αγώνες με Λεβαδειακό, ΟΦΗ και Βόλο. Αυτή ήρθε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με 2-0 κόντρα στην ομάδα από τη Μαγνησία, στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Το ματς στο Πανθεσσαλικό ήρθε ισόπαλο (1-1), όπως και τα δύο με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας (1-1) και στη Θεσσαλονίκη (2-2).

Η χειρότερη επίδοση είναι κόντρα στον ΟΦΗ με δύο ήττες σε Τρίπολη (3-0) και Θεσσαλονίκη (0-2).

Με πιο απλά λόγια, ο Άρης συνέλεξε μόλις έξι βαθμούς από τους διαθέσιμους 18 με τους αντιπάλους του στα πλέι οφ. Τώρα, καλείται να το… πάρει αλλιώς και να βελτιώσει αισθητά αυτά τα νούμερα εάν θέλει να ανατρέψει την κατάσταση και να πάρει στο φινάλε την 5η θέση της βαθμολογίας.