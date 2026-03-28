Καθώς η σεζόν οδεύει προς το τέλος της, είναι αναμενόμενο να αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα δημοσιεύματα από το εξωτερικό που συνδέουν τον Άρη με μεταγραφικά σενάρια.

Σε αυτή την περίπτωση, μια ανάρτηση της σελίδας «Transferfeed» στο «Χ» φέρνει στο προσκήνιο τον Λορέν Μορόν, συνδέοντάς τον με ενδιαφέρον από… έξι διαφορετικές ομάδες!

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι Αντάλιασπορ, Φενέρμπαχτσε, Μπεσίκτας και Τράμπζονσπορ από την Τουρκία, καθώς και οι Κάντιθ και Λας Πάλμας από την Ισπανία, παρακολουθούν την περίπτωσή του.

🚨 Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Cádiz, and Las Palmas have shown interest in Aris striker Loren Morón, who is valued at approximately €8 million by his club.https://t.co/ifONbVakuC#SuperLeagueGR #SuperLig — TransferFeed (@transferfeedcom) March 28, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το επόμενο καλοκαίρι ο Μορόν εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τον ΑΡΗ, μετά από την πιο αδύναμη σεζόν του στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Παρ’ όλα αυτά, η αξία του παραμένει, την ώρα που οι «κιτρινόμαυροι» καλούνται να αποφασίσουν πώς θα χειριστούν την υπόθεσή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.