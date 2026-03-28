Ένα απίστευτο και σπάνιο περιστατικό σημειώθηκε στο Γουέμπλεϊ, όπου ο Μάνουελ Ουγκάρτε βρέθηκε στο επίκεντρο ενός διαιτητικού μπέρδεματος που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Στη φιλική αναμέτρηση Αγγλία – Ουρουγουάη, ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φάνηκε αρχικά να έχει δεχθεί δύο κίτρινες κάρτες, χωρίς όμως να αποβληθεί ποτέ από τον αγώνα. Η δεύτερη κάρτα ήρθε για έντονη διαμαρτυρία προς τον διαιτητή Σβεν Γιαμπλόνσκι, λίγο μετά τη φάση του γκολ του Μπεν Γουάιτ, το οποίο είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

Παρότι όλα έδειχναν ότι ο Ουγκάρτε έπρεπε να αποβληθεί, ο Γερμανός ρέφερι δεν του έδειξε κόκκινη κάρτα, ενώ ο τέταρτος διαιτητής επιχείρησε να δικαιολογήσει την κατάσταση λέγοντας πως η δεύτερη κίτρινη «ακυρώθηκε».

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα αντέδρασε άμεσα και προχώρησε σε αλλαγή του παίκτη λίγα λεπτά αργότερα, ενώ μετά τη λήξη του αγώνα προέκυψε νέα εξήγηση από τη διαιτητική ομάδα και το VAR. Σύμφωνα με αυτή, η πρώτη κίτρινη κάρτα δεν είχε δοθεί τελικά στον Ουγκάρτε, αλλά σε άλλον ποδοσφαιριστή, τον Χοσέ Μαρία Χιμένεθ, ξεδιαλύνοντας έτσι το μπερδεμένο σκηνικό.

Το περιστατικό θύμισε σε πολλούς μία από τις πιο γνωστές διαιτητικές αστοχίες στην ιστορία, επαναφέροντας τη συζήτηση για τη χρήση και την ακρίβεια των αποφάσεων στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

«Μας είπαν ότι ο Ουγκάρτε δέχθηκε δύο κίτρινες κάρτες και ότι η δεύτερη ανακλήθηκε, κάτι που είναι πρωτοφανές», προσπάθησε να εξηγήσει ο Μαγκουάιρ μετά το ματς. «Τώρα μας λένε ότι η πρώτη από αυτές τις κίτρινες δεν ήταν καν για τον Ουγκάρτε αλλά για τον Χιμένες. Δηλαδή, αντί για δύο κίτρινες, ο Ουγκάρτε τελικά δεν είχε καμία».

«Τα βγάζουν από το μυαλό τους εκείνη τη στιγμή», σχολίασε ο Ράιτ. «Είναι σαν να μην είδαμε αυτό που είδαμε».

