Οι «ερυθρόλευκοι» πρώην αστέρες του συλλόγου θα αντιμετωπίσουν το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 17:30, την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΣΑΤ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου) και ο αγώνας θα διεξαχθεί στο αθλητικό κέντρο Star Sports Club στην οδό Αλκυονίδων 4 Βούλα πλησίον του τερματικού σταθμού Τραμ Βούλας.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί όπως πάντα με την στήριξη της ΠΑΕ Ολυμπιακός και θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς γίνεται για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού οργανισμού Φωλιά Ελπίδας της Μητρόπολης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βάρης, Βούλας & Βουλιαγμένης.