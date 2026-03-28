Οι «ερυθρόλευκοι» πρώην αστέρες του συλλόγου θα αντιμετωπίσουν το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 17:30, την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΣΑΤ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου) και ο αγώνας θα διεξαχθεί στο αθλητικό κέντρο Star Sports Club στην οδό Αλκυονίδων 4 Βούλα πλησίον του τερματικού σταθμού Τραμ Βούλας.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί όπως πάντα με την στήριξη της ΠΑΕ Ολυμπιακός και θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς γίνεται για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού οργανισμού Φωλιά Ελπίδας της Μητρόπολης Γλυφάδας,  Ελληνικού,  Βάρης,  Βούλας & Βουλιαγμένης.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πορτοφόλι
Σοκ για περισσότερους από 400.000 συναξιούχους – Απώλειες 888 εκατ. ευρώ μέσα το 2026
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι και πόσο πληρώνονται έως τις 3 Απριλίου
Fuel Pass, επιδότηση diesel κίνησης και λιπασμάτων – Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης, τα ποσά και οι ημερομηνίες
Ιδιοκτήτες ακινήτων: Πώς να εκμεταλλευτείτε την απαλλαγή φόρου και να νοικιάσετε πιο εύκολα τα κλειστά σπίτια
Πάσχα: Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
Τελευταία Νέα