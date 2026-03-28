Η Κίνα παρουσίασε τη πρώτη πλωτή τεχνητή νησίδα στον κόσμο, σχεδιασμένη για επιστημονική έρευνα σε όλες τις καιρικές συνθήκες και μεγάλα θαλάσσια βάθη, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη, σύμφωνα με το δίκτυο CCTV News.

Το έργο, που αποτελεί σημαντική εθνική υποδομή επιστήμης και τεχνολογίας, αφορά την εγκατάσταση μιας πλωτής ερευνητικής μονάδας με δυνατότητα μόνιμης παρουσίας στην ανοιχτή θάλασσα. Η εγκατάσταση φέρει την ονομασία «Open-Sea Floating Island» και είναι η πρώτη υπερμεγέθης θαλάσσια ερευνητική πλατφόρμα παγκοσμίως.

Η κατασκευή έχει στόχο να καλύψει τις ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας σε τομείς όπως ο θαλάσσιος εξοπλισμός, οι θαλάσσιοι πόροι και η ωκεανογραφία. Περιλαμβάνει τρία κύρια συστήματα: την κεντρική πλατφόρμα, τα πλωτά εργαστήρια και τις παράκτιες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.

Η κύρια πλατφόρμα διαθέτει καινοτόμο σχεδίαση τύπου «ημιβυθιζόμενου δίδυμου κύτους», που επιτρέπει τη δοκιμή βαρέος εξοπλισμού βάρους εκατοντάδων τόνων και τη διεξαγωγή ερευνών σε βάθη έως και 10.000 μέτρων, όπως αναφέρει το CCTV News.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται έως το 2030. Η νέα εγκατάσταση θα λειτουργεί ως πεδίο δοκιμών για συστήματα υποθαλάσσιας εξόρυξης, κρίσιμο θαλάσσιο εξοπλισμό και υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, θα συμβάλει στην ανάπτυξη της θαλάσσιας βιομηχανίας, στη μελέτη των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της προέλευσης της ζωής, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει την πρόγνωση τυφώνων και την πρόληψη φυσικών καταστροφών.

Το έργο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Shanghai Jiao Tong (SJTU), το οποίο εγκαινίασε την Παρασκευή νέο ινστιτούτο αφιερωμένο στην επιστήμη και την τεχνολογία των βαθιών θαλασσών, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.