Ο Νίκος Ψάρρας μίλησε με συγκίνηση για την απώλεια της μητέρας του, αποκαλύπτοντας ότι πρόλαβε να της εκφράσει όσα ήθελε πριν φύγει από τη ζωή.

Ο ηθοποιός ανέφερε πως τους τελευταίους μήνες της ζωής της βρισκόταν κοντά του, γεγονός που τους επέτρεψε να περάσουν πολύτιμες στιγμές μαζί. Παρ’ όλα αυτά, όπως είπε, εξακολουθεί να δυσκολεύεται να διαχειριστεί τόσο τον θάνατο της μητέρας του όσο και του πατέρα του.

«Η απώλεια των ανθρώπων σου είναι κάτι που δεν διαχειρίζεσαι. Ένα μεγάλο κομμάτι σου φεύγει για πάντα και είναι ανεκπλήρωτο. Ευτυχώς, πρόλαβα να πω στη μητέρα μου όσα ήθελα, γιατί τους τελευταίους μήνες της ζωής της την είχα εδώ και πέρασα πολύ χρόνο μαζί της. Μακάρι να είχα και άλλο τόσο», εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε».

Αναφερόμενος στην επαγγελματική του πορεία, ο ηθοποιός σημείωσε ότι η εξέλιξή του ήρθε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, κάτι που όμως δεν σημαίνει πως δεν εργάστηκε σκληρά. «Στη δουλειά μου ήρθαν πολύ εύκολα τα πράγματα. Όχι ότι δεν έχω δουλέψει πολύ. Στάθηκα τυχερός και πολύ γρήγορα εισέπραξα αγάπη από τους συναδέλφους μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τα χρόνια που έζησε στην Αμερική, ο Νίκος Ψάρρας αποκάλυψε ότι τότε ήταν η μοναδική περίοδος που αμφέβαλε για την επιλογή του επαγγέλματος. «Τα χρόνια στην Αμερική ήταν όμορφα, δύσκολα, δημιουργικά και με μεγάλη απογοήτευση και εσωτερική κρίση. Ήταν η μόνη στιγμή στη ζωή μου, που ήμουν πεπεισμένος πως έχω διαλέξει λάθος επάγγελμα. Για έναν χρόνο πήγαινα σε οντισιόν, δύο με τρεις φορές την εβδομάδα και με απέρριπταν όλοι. Έφτασα κοντά στο να κάνω πράγματα, αλλά δεν έγιναν. Αν γύριζα πίσω τον χρόνο, θα τα ξαναπέρναγα όλα», σημείωσε.