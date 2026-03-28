Κεραυνός που έπεσε σε κατοικία προκάλεσε σκηνές τρόμου τα ξημερώματα του Σαββάτου (28.03.2026) στην Πρέβεζα, αφήνοντας πίσω σοβαρές υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:30, ενώ το ζευγάρι που διαμένει στο σπίτι κοιμόταν ανυποψίαστο. Όπως περιέγραψαν, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, «σαν να έπεσε βόμβα», χωρίς αρχικά να αντιληφθούν ότι κεραυνός είχε χτυπήσει το σπίτι τους.

Η ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση έπληξε τη στέγη του σπιτιού, ανοίγοντας τρύπα και προκαλώντας την κατάρρευση τμήματός της. Από τη σφοδρότητα του χτυπήματος, προκλήθηκαν ζημιές και στο εσωτερικό.

Συγκεκριμένα, έσπασε ο τοίχος πάνω από το τζάκι, ενώ σημειώθηκε και διακοπή ρεύματος σε όλο το σπίτι. Για καλή τύχη του ζευγαριού, ο κεραυνός έπεσε λίγα μόλις εκατοστά μακριά από την κρεβατοκάμαρα, όπου κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα.

Οι ζημιές είναι εκτεταμένες τόσο στη στέγη όσο και στους εσωτερικούς χώρους. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των ηλεκτρικών συσκευών, προκειμένου να εκτιμηθεί το πλήρες μέγεθος της καταστροφής.

Παρά την ένταση του περιστατικού, ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η οικογένεια προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από το σοκ που προκάλεσε το απρόσμενο χτύπημα του κεραυνού.