Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος, όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ο Θάνος Οικονομόπουλος είχε γεννηθεί στις 10 Ιουνίου 1946 και τα τελευταία χρόνια αρθρογραφούσε στο Iefimerida.gr, συνεχίζοντας μέχρι πρόσφατα  την αρθρογραφική του δραστηριότητα. Είχε διατελέσει στέλεχος της Καθημερινής, ενώ είχε ασχοληθεί και με το ραδιόφωνο. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το μεσημέρι του Σαββάτου, προκαλώντας θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρο.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πορτοφόλι
Σοκ για περισσότερους από 400.000 συναξιούχους – Απώλειες 888 εκατ. ευρώ μέσα το 2026
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι και πόσο πληρώνονται έως τις 3 Απριλίου
Fuel Pass, επιδότηση diesel κίνησης και λιπασμάτων – Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης, τα ποσά και οι ημερομηνίες
Ιδιοκτήτες ακινήτων: Πώς να εκμεταλλευτείτε την απαλλαγή φόρου και να νοικιάσετε πιο εύκολα τα κλειστά σπίτια
Πάσχα: Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
Τελευταία Νέα