Στις 14:00 το μεσημέρι θα κλείσει σήμερα, Σάββατο (28/3) ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», λόγω αντιπολεμικής διαδήλωσης που έχει προγραμματιστεί.
Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς στάση.
Το κάλεσμα για τη συγκέντρωση είναι στις 15:00 στην πλατεία Συντάγματος με αίτημα να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
