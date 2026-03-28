Στις 14:00 το μεσημέρι θα κλείσει σήμερα, Σάββατο (28/3) ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», λόγω αντιπολεμικής διαδήλωσης που έχει προγραμματιστεί. 

Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς στάση. 

Το κάλεσμα για τη συγκέντρωση είναι στις 15:00 στην πλατεία Συντάγματος με αίτημα να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

