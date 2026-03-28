Η Ελλάδα ετοιμάζεται να τιμήσει τη θρυλική «Κυρά της Ρω», Δέσποινα Αχλαδιώτη, με την ανέγερση χάλκινου αγάλματος στο μικρό νησί όπου έζησε για δεκαετίες, υψώνοντας καθημερινά την ελληνική σημαία.

Σύμφωνα με το greekreporter.com, ο δήμαρχος Καστελλορίζου Νικόλαος Ασβεστής επισκέφθηκε τη βραχώδη νησίδα Ρω, συνοδευόμενος από τον γλύπτη Ευάγγελο Τύμπα, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η τοποθεσία του μνημείου. Το συνεργείο απέτισε φόρο τιμής στον τάφο της πριν επιλέξει το σημείο που θα φιλοξενήσει το άγαλμα: έναν βράχο ύψους δέκα μέτρων με θέα στο Αιγαίο.

Το έργο θα απεικονίζει την «Κυρά της Ρω» στην πιο εμβληματική της στάση – αγέρωχη, καθώς υψώνει την ελληνική σημαία. Η Δέσποινα Αχλαδιώτη εγκαταστάθηκε στο ακατοίκητο νησί το 1924 και, από το 1943 έως τον θάνατό της το 1982, τελούσε καθημερινά την τελετουργία ανύψωσης και υποστολής της σημαίας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

«Το έργο αυτό είναι ένα διαχρονικό μήνυμα αυταπάρνησης και εθνικής αξιοπρέπειας», δήλωσε ο δήμαρχος . «Αποτελεί ένα μικρό δείγμα ευγνωμοσύνης για την προσφορά της και μια υπενθύμιση του χρέους μας προς την ιστορική μας κληρονομιά».

Το περιοδικό «Εικόνες» είχε γράψει για εκείνη, τονίζοντας πως «οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν χωρίς σκοπό. Η ζωή της Δέσποινας Αχλαδιώτη έχει σκοπό: να δείχνει στα περαστικά πλοία ότι η νησίδα της Ρω είναι ελληνική. Μόλις δει καράβι, τρέχει στον ιστό που έχει στηθεί στην ακτή και υψώνει και κατεβάζει πολλές φορές την ελληνική σημαία. Και το πλοίο, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες ευγένειας της θάλασσας, κάνει το ίδιο».

Αυτές ήταν οι πρώτες φράσεις του άρθρου του Απριλίου 1956 στο περιοδικό, το οποίο έκανε την «Κυρά με τη Σημαία» γνωστή σε ολόκληρη τη χώρα.