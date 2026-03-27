Μετά τον επιτόπιο υγειονομικό έλεγχο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στην ακτή κολύμβησης Κουμ-Καπί που βρίσκεται στην μητρόπολη του Δήμου Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διαρροή λυμάτων – ακαθάρτων υγρών αποβλήτων, πιθανά λόγω βλάβης στο δίκτυο ακαθάρτων της περιοχής.

Όπως αναφέρει το patris.gr, έπειτα από τη διαπίστωση της υπηρεσίας, εκδόθηκε Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νίκου Καλογερή για την απαγόρευση της κολύμβησης προσωρινά στην παραλία Κουμ-Καπί του Δήμου Χανίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των λουόμενων και χρηστών της θαλάσσιας περιοχής και η προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Η απαγόρευση ισχύει μέχρι να διαπιστωθεί η αποκατάσταση της ποιότητας των νερών κολύμβησης κατόπιν των δειγματοληψιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, οπότε θα εκδοθεί νέα απόφαση.