Ένας μήνας μετά τον εντοπισμό της ανήλικης και την ολοκλήρωση του θρίλερ με την εξαφάνισή της, το Live News επανέρχεται στην υπόθεση, παρουσιάζοντας τις νεότερες εξελίξεις γύρω από τη 16χρονη Λόρα.

Οι γονείς της βρίσκονται πλέον στην Ελλάδα, όμως η κόρη τους εξακολουθεί να αρνείται κάθε επικοινωνία μαζί τους. Όπως αναφέρει άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον, η ανήλικη δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τα αίτια που την οδήγησαν στην εξαφάνιση.

«Έχει περάσει ένας μήνας και μαθαίνουμε πως η Λόρα αρνείται να πει τι έχει συμβεί. Δεν θέλει να μιλήσει ούτε στην Γερμανική αστυνομία. Μέχρι και σήμερα οι γονείς της αναρωτιούνται γιατί το παιδί δεν θέλει να πάρει ένα τηλέφωνο να πει έστω ένα “είμαι καλά” στη μητέρα της. Ο πατέρας της 2 μέρες αφού βρέθηκε η Λόρα, έφυγε από το Βερολίνο, πήγε στο Αμβούργο και από εκεί γύρισε στην Ελλάδα χωρίς να καταφέρει να επισκεφθεί την κόρη του στη δομή», σημειώνει το οικογενειακό περιβάλλον της ανήλικης.

Το LiveNews βρέθηκε στο Βερολίνο, ακολουθώντας τη διαδρομή που έκανε η 16χρονη πριν ζητήσει βοήθεια στη δομή ανηλίκων. Η έρευνα αποκάλυψε λεπτομέρειες για τις κινήσεις της τις κρίσιμες εκείνες ημέρες.

Στις 13 Ιανουαρίου, η Λόρα εθεάθη από Ελληνίδα πολίτη σε σταθμό έξω από το Βερολίνο. Σε μικρή απόσταση από το σημείο, υπάρχει ένα ανθοπωλείο, από το οποίο φέρεται να πέρασε λίγο πριν εξαφανιστεί ξανά από τα ίχνη της.

Η έρευνα των Αρχών επικεντρώθηκε στη γερμανική πρωτεύουσα, καθώς τα δύο αγόρια που ακολουθούσε η ανήλικη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαπιστώθηκε ότι ζουν στο Βερολίνο. Το στοιχείο αυτό καθόρισε την κατεύθυνση των ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λόρα ανέφερε στη γερμανική αστυνομία πως έφυγε από την Ελλάδα επειδή αντιμετώπιζε δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο και στην καθημερινότητά της. Από τότε παραμένει σε δομή προστασίας ανηλίκων στο Βερολίνο.

Οι γονείς της, που βρίσκονται στην Ελλάδα, περιμένουν ενημέρωση από τις γερμανικές Αρχές σχετικά με το αν και πότε θα μπορέσουν να τη συναντήσουν και να της μιλήσουν από κοντά, ελπίζοντας σε μια επανασύνδεση με την κόρη τους.