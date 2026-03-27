Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο παλμό πραγματοποιήθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής η πορεία των εργατικών συνδικάτων και φορέων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, με κατεύθυνση την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Οικονομικών, με κεντρικό αίτημα την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς στη Μέση Ανατολή.

Στην κεφαλή της πορείας βρέθηκε η Ομοσπονδία Οικοδόμων, με τους διοργανωτές, ενώ τα κεντρικά πανό έγραφαν, μεταξύ άλλων, «Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιάδες των λαών» και «να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου». Βασικό αίτημα της κινητοποίησης ήταν να σταματήσει κάθε διευκόλυνση προς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ισραήλ. Στο μεγάλο «ποτάμι» των διαδηλωτών συμμετείχαν μισθωτοί τεχνικοί, μεταλλεργάτες, φοιτητικοί σύλλογοι, η ΟΓΕ, αλλά και στρατευμένοι νέοι που εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις αποστολές εκτός συνόρων.

Πέρα από το αντιπολεμικό μήνυμα, οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες και τον κλάδο των τροφίμων συνέδεσαν τον αγώνα τους με την οικονομική πραγματικότητα. Μέσα από τις ανακοινώσεις τους, τα συνδικάτα απαίτησαν συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και δραστική μείωση στις τιμές των εισιτηρίων. Η πορεία ολοκληρώθηκε στην αμερικανική πρεσβεία, με τους διαδηλωτές να καταγγέλλουν την πολιτική που, όπως αναφέρει το ΠΑΜΕ, «σπέρνει τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή και τη φτώχεια στο λαό».