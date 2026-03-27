Απίστευτη ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες της αμαξοστοιχίας με αριθμό 56 που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα- Θεσσαλονίκη. Το τρένο ακινητοποιήθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, στον σταθμό της Οινόης.

Το τρένο, που ξεκίνησε με καθυστέρηση από την Αθήνα, παρουσίασε βλάβη λίγο πριν από την Οινόη. Έτσι οι περισσότεροι από 400 επιβάτες της αμαξοστοιχίας, είναι “εγκλωβισμένοι”, εδώ και ώρα, δίχως να έχουν καμία ουσιαστική ενημέρωση από την Hellenic Train για το χρόνο αναμονής.

Το μόνο που τους είπαν είναι ότι αναμένουν νέα μηχανή για να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.