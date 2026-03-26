Ο Elon Musk κινήθηκε άμεσα για να εκμεταλλευτεί το κενό που άφησε η αποχώρηση ενός βασικού ανταγωνιστή, ανακοινώνοντας μέσω του X ότι η xAI «διπλασιάζει τις προσπάθειες» για την ανάπτυξη του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης Grok Imagine, το οποίο δημιουργεί βίντεο και εικόνες. «Η επόμενη έκδοση του @Grok Imagine θα είναι επική. Διπλασιάζουμε τις προσπάθειές μας», έγραψε ο Musk, λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση της OpenAI πως θα κλείσει την ανταγωνιστική πλατφόρμα δημιουργίας βίντεο Sora.

Μαζί με την ανακοίνωση, η xAI παρουσίασε το SuperGrok Lite, ένα νέο συνδρομητικό πακέτο εισαγωγικού επιπέδου με κόστος 10 δολάρια τον μήνα. Το πακέτο προσφέρει βασική δημιουργία εικόνων και βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων βίντεο έξι δευτερολέπτων σε ανάλυση 480p και περιορισμένη καθημερινή χρήση. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία στοχεύει να προσελκύσει χρήστες που δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά το υπάρχον πακέτο των 30 δολαρίων.

Η αποχώρηση της OpenAI από τη Sora

Η απόφαση της OpenAI να διακόψει τη λειτουργία της Sora, η οποία ανακοινώθηκε την Τρίτη στο X, αιφνιδίασε μεγάλο μέρος της βιομηχανίας τεχνολογίας. «Λέμε αντίο στη Sora», ανέφερε η εταιρεία, ευχαριστώντας τους χρήστες που είχαν δημιουργήσει κοινότητα γύρω από την πλατφόρμα. Η διακοπή ήρθε λίγους μήνες μετά τη συμφωνία αδειοδότησης με την Walt Disney Co. για την ενσωμάτωση χαρακτήρων όπως ο Μίκυ Μάους και ο Yoda στη Sora. Η συνεργασία αυτή θεωρείται πλέον ανενεργή, με εκπρόσωπο της Disney να δηλώνει στο CNN ότι η εταιρεία «σέβεται την επιλογή της OpenAI να αποχωρήσει από τον τομέα της δημιουργίας βίντεο».

Σύμφωνα με το NBC News, η διακοπή της Sora αποδίδεται σε οικονομικούς και στρατηγικούς λόγους. Η OpenAI, η οποία συγκέντρωσε πρόσφατα 110 δισ. δολάρια με αποτίμηση περίπου 730 δισ. δολαρίων, προετοιμάζεται για πιθανή δημόσια εγγραφή και περιορίζει έργα υψηλού κόστους, εστιάζοντας στην κωδικοποίηση, τη συλλογιστική και τη δημιουργία κειμένου. Το υπολογιστικό κόστος της Sora θεωρήθηκε δύσκολο να διατηρηθεί.

Η επιθετική στρατηγική της xAI

Ο χρονισμός της ανακοίνωσης του Musk φαίνεται σκόπιμος, καθώς η xAI επεκτείνεται δυναμικά στον χώρο που αφήνει η OpenAI. Από την κυκλοφορία του Grok Imagine στα μέσα του 2025, το εργαλείο έχει εξελιχθεί ραγδαία — από σύντομα βίντεο έξι δευτερολέπτων σε μια πλατφόρμα που παράγει πάνω από ένα δισεκατομμύριο βίντεο τον μήνα στις αρχές του 2026. Η ανάπτυξη υποστηρίζεται από τη μηχανή Aurora της xAI, η οποία λειτουργεί σε περισσότερες από 100.000 Nvidia GB200 GPUs.

Η ενημέρωση της 1ης Μαρτίου επέκτεινε τη διάρκεια των βίντεο στα 30 δευτερόλεπτα με ομαλό animation, ενώ το API που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο τιμολογεί τη δημιουργία βίντεο στα 0,05 δολάρια ανά δευτερόλεπτο. Το νέο SuperGrok Lite καλύπτει ένα σημαντικό κενό τιμολόγησης, καθώς έως τώρα οι επιλογές ήταν είτε η δωρεάν βαθμίδα με αυστηρούς περιορισμούς είτε το πλήρες πακέτο των 30 δολαρίων. Οι συνδρομητές της premium έκδοσης εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε βίντεο 30 δευτερολέπτων, ανάλυσης 720p και υψηλότερα ημερήσια όρια χρήσης.

Ο Musk δεν αποκάλυψε ακόμη χρονοδιάγραμμα ή λεπτομέρειες για την επόμενη «επική» έκδοση του Grok Imagine. Η xAI εκπαιδεύει παράλληλα πολλαπλές εκδόσεις του μοντέλου Grok και, με οκτώ σημαντικές ενημερώσεις σε οκτώ μήνες, εκτιμάται ότι η νέα έκδοση δεν θα αργήσει. Προς το παρόν, η αγορά δημιουργίας βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη έχει έναν ισχυρό παίκτη λιγότερο — και ο Musk δείχνει αποφασισμένος να καλύψει το κενό.