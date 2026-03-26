Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της πέμπτης (26/3) στη Λήμνο, όταν ΙΧ αυτοκίνητο με μοναδικό επιβαίνοντα τον 67χρονο οδηγό του έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες, στη θάλασσα στο λιμάνι του νησιού.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές αγωνίας, αναφέροντας πως ο οδηγός παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις όσων βρίσκονταν κοντά, δεν προέβη σε καμία κίνηση την κρίσιμη στιγμή, πιθανόν έχοντας χάσει τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα το όχημα να συνεχίσει την πορεία του μέχρι να βυθιστεί στο νερό.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στελέχη του Λιμενικού Σώματος έσπευσαν στο σημείο για να εντοπίσουν και να ανασύρουν τον οδηγό από το βυθισμένο όχημα. Μετά τον απεγκλωβισμό του, διαπιστώθηκε ότι ο άτυχος άνδρας δεν είχε τις αισθήσεις του.

Ο 67χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Μύρινας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

