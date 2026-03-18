Ένα ιδιωτικό όχημα τύπου μίνι λεωφορείου κατέληξε στη θάλασσα, στο λιμάνι της Δάφνης στο Άγιον Όρος, σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα.

Μέσα στο όχημα βρισκόταν μόνο ο 72χρονος οδηγός, ο οποίος κατάφερε να βγει μόνος του από τα νερά και είναι καλά στην υγεία του. Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο δεν υπήρξε τραυματισμός.

Ο οδηγός, καταθέτοντας στα στελέχη του Λιμενικού που διενεργούν την προανάκριση, ανέφερε ότι η πτώση του οχήματος στη θάλασσα οφείλεται σε λάθος χειρισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί και, σύμφωνα με τις αρχές, δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Το όχημα ανελκύστηκε αργότερα με μέριμνα του ιδιοκτήτη του.