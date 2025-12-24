Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της πτώσης ΙΧ επιβατικού στο λιμάνι των Νέων Στύρων Ευβοίας, που σημειώθηκε αργά το βράδυ, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα. Με τη συνδρομή στελέχους του Λιμενικού που βρισκόταν στο σημείο, κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα από το αυτοκίνητο και να φτάσουν με ασφάλεια στη στεριά.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ αναμένεται η διαδικασία ανέλκυσης του οχήματος από τη θάλασσα.