Είναι η μόνη χριστιναική εκκλησία σε ολόκληρο τον κόσμο που με δυσκολία μπορεί κανείς να σταθεί όρθιος. Εξαιτίας διαφόρων γεωλογικών φαινομένων, ο ναός απέκτησε μεγάλη κλίση, και γέρνει πιο πολύ και από τον περίφημοι κεκλιμένο Πύργο της Πίζας.

Το Πάσχα στο Ροπωτό είναι ξεχωριστό γιατί ξεχωριστή είναι και η θέαση του ναού που παραμένει στη θέση του. Υπάρχει μία ενδιαφέρουσα ιστορία στο χωριό. Προηγήθηκαν γεγονόταν που αναστάτωσαν τον κόσμο.

Ας δούμε τι συμβαίνει εκεί, στα Τρίκαλα.

Χτισμένο σε υψόμετρο 750 μέτρων στις πλαγιές της Νότιας Πίνδου, το Ροπωτό, έγινε γνωστό πριν από 13 χρόνια, καθώς υποχώρησε το έδαφος λόγω συσσώρευσης υδάτων, με αποτέλεσμα να ανοίξει η γη και να «καταπιεί» δεκάδες σπίτια.

Το έντονο γεωλογικό φαινόμενο της καθίζησης, «ρουφούσε» κυριολεκτικά τον οικισμό, καταστρέφοντας σπίτια και δρόμους.

Ροπωτό, το χωριό «φάντασμα» που βουλιάζει

Σε ρεπορτάζ της εποχής από το τοπικό κανάλι TV 10, οι κάτοικοι με δάκρυα στα μάτια έκαναν λόγω για βιβλική καταστροφή. Τότε, κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί, ότι το χωριό που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα θα αφανιζόταν….

Το φαινόμενο ξεκίνησε αρχικά με ρωγμές στο έδαφος, όπως στις Βούτες Ηρακλείου και συγκρίνοντας τις δύο εικόνες, μπορεί κανείς να διακρίνει τις ομοιότητες με τους κατοίκους μέχρι σήμερα να χύνουν δάκρυα για τα σπίτια τους, όπως η κύρια Αγγελική.

🇬🇷 Tourists flock to Greece’s ‘unimaginable’ leaning church Sitting at a 17 degree angle, a church in the unassuming Greek village of Ropoto has become a tourist magnet for curious visitors keen to test their balancing skills. pic.twitter.com/KtUbAdG3Cn — AFP News Agency (@AFP) March 26, 2026

«Έχουμε ρίξει δάκρυα, μάνα μου. 55 χρόνια παντρεμένη, εκεί μεγάλωσα, εκεί έφερα πέντε παιδιά, τα μεγάλωσα τα πάντρεψα, βούλιαξε το χωριό και φύγαμε, μας έπεσαν τα σπίτια μας».

Η κύρια Αγγελική, είναι μια από τους κατοίκους του Ροπωτού που είδε το σπίτι της να βουλιάζει μέσα στις τεράστιες ρωγμές του εδάφους.

«Έφυγε το σπίτι μας, και το δικό μας έπεσε. Βούλιαξε από πάνω και μας πήρε κάτω, έχουμε τώρα 13 χρόνια. Ζούσαμε στο Ροπωτό, και πάνω εκεί έβγαλε νερό και σιγά-σιγά, το νερό άνοιξε μέσα στο χωριό και το πήρε κάτω, έπεσε νερό και έφυγε όλο το χωριό κάτω, 45 τόσα σπίτια και η εκκλησία πήρε κλίση».

Κανείς δεν έκανε τίποτα

Σχεδόν 45 σπίτια έχουν χαθεί, και δεκάδες έχουν υποστεί ζημιές, με την εκκλησία του χωριού να έχει κλίση 17 μοιρών που θυμίζει τον Πύργο της Πίζας, πλέον να έχει μετακινηθεί πάνω από 200 μέτρα.

Πλέον το Ροπωτό αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς ερευνητές και TikTokers, που μπαίνουν μέσα στην εκκλησία του χωριού προσπαθώντας να περπατήσουν το επικλινές δάπεδο χωρίς να πέσουν… κάτι που μοιάζει αδύνατο.

Κάτοικος της περιοχής έξω από την εκκλησία, το 2012, έριξε ευθύνες στην πολιτεία, καθώς όπως ισχυρίζεται κανείς δεν έκανε τίποτα για να σώσει το χωριό από την καταστροφή, με το μισό Ροπωτό να παρασύρεται τότε για 40 περίπου μέτρα προς το κάτω μέρος της πλαγιάς.

Παρά την επικινδυνότητα της τοποθεσίας, δεν είναι λίγοι οι επισκέπτες οι οποίοι μπαίνουν στο ναό και τραβούν βίντεο για να δείξουν τη μεγάλη κλίση που έχει πλέον το κτίριο. Φυσικά αδιαφορώντας ότι το κτίριο μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταρρεύσει.

