Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην φτάσει φέτος στην Ελλάδα το Άγιο Φως άφησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, επικαλούμενος την εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, διευκρίνισε πως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την τέλεση της Αφής στα Ιεροσόλυμα.

Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107,7, ο Μητροπολίτης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση σχετικά με το αν και πώς θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα. Υπογράμμισε ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω των πολεμικών συγκρούσεων ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαδικασία, χωρίς όμως να τίθεται θέμα για τη διεξαγωγή της τελετής αφής στον Πανάγιο Τάφο.

«Δεν τίθεται θέμα για το εάν θα γίνει η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι θρησκευτικές τελετές στα Ιεροσόλυμα συνεχίζονται κανονικά, έστω και με περιορισμένο αριθμό πιστών για λόγους ασφαλείας. Αναφερόμενος στις σχετικές διεργασίες, ο Μητροπολίτης Φιλόθεος επισήμανε ότι ο Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, εκτιμώντας ότι το ζήτημα της μεταφοράς του Αγίου Φωτός βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων. «Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η τελετή της Αφής έχει ιστορία αιώνων και πραγματοποιείται κανονικά, παρά τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι πολεμικές συνθήκες.

Η σημασία του Αγίου Φωτός

Ο Μητροπολίτης υπενθύμισε ότι «μόνο κατά τις τελευταίες δεκαετίες, νομίζω από το 1987 και μετά, έρχεται με αεροπορική πτήση στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες». Τόνισε επίσης ότι δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα για να τελεστεί η Ανάσταση, καθώς «όλοι λαμβάνουμε το Άγιο Φως μέσα από την ακοίμητη καντήλα που υπάρχει σε κάθε Αγία Τράπεζα στους ναούς». Όπως είπε, πρόκειται για μια ξεχωριστή ευλογία, αλλά όχι για απολύτως αναγκαία προϋπόθεση.

Καταλήγοντας, ο Μητροπολίτης Φιλόθεος υπογράμμισε ότι «το Άγιο Φως είναι ο Ιησούς, ο Χριστός είναι το φως στη ζωή των ανθρώπων». Πρόσθεσε ότι τα σύμβολα έχουν παραπεμπτικό χαρακτήρα και πως, ακόμη και αν φέτος δεν υπάρξει η ευλογία να φτάσει εγκαίρως το Άγιο Φως, «κάποια στιγμή θα έρθει στον τόπο μας».