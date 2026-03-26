O Κώστας Σινάνης, δήμαρχος του Άη Στρατή, μίλησε στo EΡΤnews, για την επιστροφή στη θέση του, μετά την επέμβαση που έκανε για την αφαίρεση του καρκίνου, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης. Περιέγραψε την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του, τονίζοντας πως πλέον βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης και αισιοδοξεί για την πλήρη ανάρρωσή του.

«Τελειώσαμε με την περιπέτεια, κάναμε ακόμη ένα βήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος του Άη Στράτη, εξηγώντας πως επέλεξε να επιστρέψει άμεσα στο νησί, το οποίο θεωρεί το ιδανικό περιβάλλον για την αποθεραπεία του. Υπενθύμισε ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο, ενώ το προηγούμενο διάστημα υποβλήθηκε σε χημειοθεραπείες.

Η πρόσφατη χειρουργική επέμβαση αφορούσε την αφαίρεση όγκου από την κνήμη. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι η νόσος εμφανίστηκε σε σημείο που αρχικά δεν του προκάλεσε ανησυχία. Όπως εξήγησε, εντόπισε τυχαία ένα πρήξιμο, το οποίο αρχικά θεώρησε ότι ήταν κάτι απλό, όπως μια απλή φλεγμονή ή θλάση.

Ωστόσο, όταν ο πόνος έγινε εντονότερος, προχώρησε σε εξετάσεις, όπου και διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασης. Με αφορμή την προσωπική του εμπειρία, ο Κώστας Σινάνης απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μην αμελούν την υγεία τους. «Δεν πρέπει να βάζουμε τα προβλήματά μας κάτω από το χαλί», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και το πιο μικρό σύμπτωμα αξίζει ιατρικής διερεύνησης.