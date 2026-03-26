Ανησυχία προκαλούν τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τους τελευταίους ελέγχους για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Την Πέμπτη 26 Μαρτίου εντοπίστηκαν 16 θετικά δείγματα σε σύνολο 80 που εξετάστηκαν, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε 29.

Τα δείγματα προέρχονται από εκτροφές εντός της ζώνης προστασίας των 3 χιλιομέτρων, δηλαδή από την πιο κρίσιμη περιοχή επιτήρησης γύρω από τις αρχικές εστίες της νόσου. Το υψηλό ποσοστό θετικότητας στην περιοχή αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη παρουσία και κυκλοφορία του ιού, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω εξάπλωση.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, τις οποίες επικαλείται το stonisi.gr, οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ η επιδημιολογική εικόνα παραμένει ρευστή. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας από τους κτηνοτρόφους και πιστής εφαρμογής των περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων και προϊόντων.

Η ζώνη προστασίας των 3 χιλιομέτρων αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στη νόσο, με συνεχείς δειγματοληψίες και ελέγχους. Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκεται και η ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιομέτρων.

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται σε μια κρίσιμη συγκυρία για το νησί, καθώς οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται ήδη υπό οικονομική πίεση εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων.

Σύσκεψη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με συμμετοχή Ευρωπαίων κτηνιάτρων

Το πρωί της Πέμπτης (26/3) πραγματοποιήθηκε διευρυμένη σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με τη συμμετοχή του κλιμακίου των Ευρωπαίων κτηνιάτρων που βρίσκεται στη Λέσβο από το βράδυ της Τετάρτης. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχείρισης της κρίσης του αφθώδους πυρετού.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης, οι Δήμαρχοι Παναγιώτης Χριστόφας και Ταξιάρχης Βέρρος, η Αντιπεριφερειάρχης Αναστασία Αντωνέλλη, ο Διευθυντής Κτηνιατρικής Στρατής Τσομπανέλλης, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Άρης Ελευθερίου, καθώς και άλλα στελέχη της αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών.

Το κλιμάκιο των τριών κτηνιάτρων, προερχόμενο από Βουλγαρία, Ουγγαρία και Σλοβενία, μετέφερε την εμπειρία του από αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλες χώρες, όπως η Ουγγαρία και η Κύπρος. Παρουσίασε επίσης το πλαίσιο και τα πρωτόκολλα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι τοπικοί φορείς περιέγραψαν αναλυτικά την κατάσταση στο νησί, μεταφέροντας την πίεση που δέχεται ο πρωτογενής τομέας και τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τα περιοριστικά μέτρα.

Αμέσως μετά, το ευρωπαϊκό κλιμάκιο ξεκίνησε επιτόπιους ελέγχους σε κρίσιμες υποδομές και σημεία ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις στο σφαγείο του Σελάχα στην Καλλονή, σε τυροκομικές μονάδες και σε σημεία απολύμανσης που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια. Δεν αποκλείεται να ακολουθήσει επίσκεψη και στην περιοχή της Πελόπης, όπου εντοπίζεται η εστία των κρουσμάτων.

Τα πρώτα συμπεράσματα της αποστολής αναμένεται να αποτυπωθούν σε πόρισμα και προτάσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε νέα σύσκεψη αύριο το μεσημέρι, μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων επισκέψεων.

Το κρίσιμο ζήτημα των εμβολιασμών

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της συζήτησης τίθεται σταδιακά το θέμα των εμβολιασμών, το οποίο προκαλεί έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό. Από τη μία πλευρά, ο εμβολιασμός μπορεί να προστατεύσει κοπάδια σε καθαρές περιοχές και να αποτρέψει μαζικές θανατώσεις ζώων. Από την άλλη, συνεπάγεται περιορισμούς στις εξαγωγές ζωικών προϊόντων, κυρίως προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν αποδέχονται προϊόντα από εμβολιασμένα ζώα.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει έλεγχοι και στην ευρύτερη ζώνη επιτήρησης των δέκα χιλιομέτρων, εκτός της ζώνης προστασίας, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει διασπορά της νόσου. Μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη ζώνη δεν έχουν ανακοινωθεί, με την αγωνία των παραγωγών να παραμένει έντονη ενόψει των επόμενων κρίσιμων αποφάσεων.