Οι κοινωνικές ανισότητες και οι οικονομικές διαφορές στην Ευρώπη φαίνεται να συνδέονται στενά με τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των πολιτών. Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, οι περιφέρειες με υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και περιορισμένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας λόγω της κακής ποιότητας του αέρα.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης, δείχνει ότι οι πιο εύπορες περιοχές της Ευρώπης έχουν καταφέρει να μειώσουν σημαντικά τους κινδύνους από βασικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους, όπως τα αιωρούμενα σωματίδια και το διοξείδιο του αζώτου. Αντίθετα, στις φτωχότερες περιοχές οι βελτιώσεις παραμένουν περιορισμένες, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να εκτίθενται περισσότερο σε επικίνδυνες συγκεντρώσεις ρύπων.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η οικονομική ευημερία συνδέεται με καλύτερες υποδομές, αυξημένες επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια και μεγαλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στη μείωση των συνεπειών της ρύπανσης και στη βελτίωση του προσδόκιμου ζωής. Αντίθετα, οι περιοχές που εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα ορυκτά καύσιμα εμφανίζουν υψηλότερη ευαλωτότητα των πληθυσμών τους.

Η σημασία της ενεργειακής μετάβασης

Η μελέτη αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο της ενεργειακής μετάβασης. Η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνδέεται με αισθητή μείωση της θνησιμότητας που σχετίζεται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, επιβεβαιώνοντας ότι η πράσινη μετάβαση δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντική επιλογή αλλά και θέμα δημόσιας υγείας.

Ωστόσο, η πρόοδος στην Ευρώπη δεν είναι ομοιόμορφη. Οι χώρες της βόρειας Ευρώπης προχωρούν ταχύτερα στην υιοθέτηση καθαρών ενεργειακών λύσεων, ενώ σε αρκετές περιοχές του νότου και της ανατολής παραμένει ισχυρή η εξάρτηση από συμβατικές μορφές ενέργειας. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η χαρτογράφηση των κινδύνων ανά περιφέρεια μπορεί να συμβάλει στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό πολιτικών που θα προστατεύουν τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Πολιτικές για μια βιώσιμη Ευρώπη

Τα ευρήματα της έρευνας υπογραμμίζουν ότι η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και κοινωνικό, οικονομικό και υγειονομικό πρόβλημα. Η ενίσχυση των επενδύσεων στην καθαρή ενέργεια, η μείωση των ανισοτήτων και η στοχευμένη προστασία των ευάλωτων πληθυσμών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια πιο υγιή και βιώσιμη Ευρώπη.