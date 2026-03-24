Το φινάλε της αναμέτρησης απέναντι στον ΟΦΗ βρήκε τον Άρη να γνωρίζει ακόμη ένα αρνητικό αποτέλεσμα στη φετινή σεζόν, μέσα σε ένα ήδη φορτισμένο κλίμα που καλείται να διαχειριστεί. Τόσο οι παίκτες όσο και η διοίκηση.

Η κατάσταση άρχισε να γίνεται πιο δύσκολη μετά το 0-2 του Φούντα, με τον κόσμο να εκφράζει έντονα τη δυσαρέσκειά του τόσο προς τους ποδοσφαιριστές όσο και προς τον Θεόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο και την ώρα που αποχωρούσε προς τα αποδυτήρια με τη λήξη του παιχνιδιού. Κάτι με το οποίο δεν έρχεται αντιμέτωπος για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ισχυρός άνδρας της ομάδας μίλησε στους παίκτες, έχοντας στραμμένη την προσοχή του στα πλέι οφ και επιχειρώντας να ενισχύσει την ψυχολογία τους ενόψει της έναρξης της διαδικασίας την επόμενη εβδομάδα.

«Δεν έχει κριθεί τίποτε ακόμα. Δεν είναι καλύτεροι από εμάς οι υπόλοιποι. Κλείστε τα αυτιά σας και μείνετε ενωμένοι. Αφήστε να έχω εγώ την ευθύνη και να αποδοκιμάζουν εμένα», ήταν κάποια από τα πρώτα λόγια του, πριν προσθέσει ότι, «έχετε μία τελευταία ευκαιρία να αποδείξετε ότι μπορείτε να το γυρίσετε. Αξίζετε παραπάνω. Δώστε τα όλα στα πλέι οφ. Μπορούμε ακόμα να πάρουμε την 5η θέση».

Πρόκειται για μια σαφή προσπάθεια από την πλευρά του Καρυπίδη να αλλάξει την αρνητική ατμόσφαιρα που επικρατεί, σε μια περίοδο όπου η πίεση είναι έντονη τόσο εντός όσο και εκτός ομάδας. Ελάχιστοι είναι πλέον αυτοί που πσιτεύουν ότι η ομάδα μπορεί να το… γυρίσει και να φτάσει στην 5η θέση, εκτός εάν αποδείξει το αντίθετο στα επόμενα έξι ματς.