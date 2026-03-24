Ο χειμώνας 2025-2026 καταγράφηκε ως ο τρίτος πιο βροχερός στην ιστορία της Αθήνας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). Όπως αναφέρει η ομάδα ClimateHub, οι δύο πρώτες θέσεις ανήκουν στους χειμώνες 2012-2013 και 2002-2003. Παράλληλα, ο ίδιος χειμώνας ήταν και ο δεύτερος θερμότερος από τα τέλη του 19ου αιώνα, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη κλιματική μεταβολή στην περιοχή.

Με βάση τα δεδομένα του ιστορικού κλιματικού σταθμού του ΕΑΑ, που λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1890 στον Λόφο Νυμφών στο Θησείο, τα βασικά χαρακτηριστικά του χειμώνα 2025-2026 αποτυπώνονται με σαφήνεια. Η μέση θερμοκρασία ανήλθε στους 12,63 °C, δηλαδή κατά +2,34 °C υψηλότερη από τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020. Αντίστοιχες αποκλίσεις σημειώθηκαν τόσο στη μέση μέγιστη (Tmax 16,4 °C) όσο και στη μέση ελάχιστη (Tmin 10,0 °C) θερμοκρασία.

Ο χειμώνας αυτός κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη λίστα των θερμότερων που έχουν ποτέ παρατηρηθεί στην Αθήνα, με τον χειμώνα 2023-2024 να διατηρεί την πρώτη θέση (μέση θερμοκρασία 13 °C). Οι αυξημένες θερμοκρασίες συνοδεύτηκαν και από έντονες βροχοπτώσεις, καθώς το συνολικό ύψος βροχής έφτασε τα 336,8 χιλιοστά, σχεδόν διπλάσιο της μέσης τιμής της περιόδου 1991-2020.

Έτσι, ο χειμώνας 2025-2026 κατατάσσεται τρίτος στη λίστα των πιο βροχερών που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Αθήνα. Την πρώτη θέση κατέχει ο χειμώνας 2012-2013 με 400 χιλιοστά και τη δεύτερη ο χειμώνας 2002-2003 με 386 χιλιοστά.

Η συντήρηση του ιστορικού σταθμού του ΕΑΑ, καθώς και η συλλογή και διαχείριση των δεδομένων, πραγματοποιούνται από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του ΕΑΑ, υπό την ευθύνη της Δρα Δήμητρας Φουντά. Η συνεχής λειτουργία του σταθμού διασφαλίζει την αξιοπιστία των ιστορικών κλιματικών αρχείων της πρωτεύουσας.

Το ClimateHub αποτελεί την πρώτη εθνική πρωτοβουλία για την εφαρμογή των υπηρεσιών του Copernicus Climate Change Service (C3S) στην Ελλάδα. Στόχος του είναι η ανάπτυξη έξυπνων κλιματικών υπηρεσιών που θα ενισχύσουν τον εθνικό σχεδιασμό για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το εγχείρημα συντονίζεται από την ομάδα NOA-ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (C3S-NCP).