Ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου Κλεομένη, Νίκος Αλεξανδρής, τοποθετήθηκε εκ νέου μιλώντας στο «Ράδιο Θεσσαλονίκη» για την υπόθεση της δολοφονίας στην Καλαμαριά, κάνοντας αποκαλύψεις σχετικά με τις κινήσεις του 23χρονου προφυλακισμένου δράστη μετά την θανάσιμη συμπλοκή.

Ο κ. Αλεξανδρής αναφέρθηκε στα ευρήματα, που όπως τόνισε, έχουν προκύψει μέχρι στιγμής από την έρευνα, εστιάζοντας στο είδος του μαχαιριού που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για μαχαίρι με λάμα περίπου 12 εκατοστών, οδοντωτό, το οποίο – κατά την εκτίμησή του – παραπέμπει σε «μαχαίρι τύπου δύτη».

Όπως υπογράμμισε, το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αποτελεί ένδειξη προετοιμασίας, θέση που εντάσσεται στη συνολική αξιολόγηση των δεδομένων της υπόθεσης. Παράλληλα, στάθηκε στη μεταγενέστερη συμπεριφορά του κατηγορούμενου, σημειώνοντας ότι το γεγονός πως δεν απευθύνθηκε σε νοσοκομείο, αλλά – όπως είπε – κατευθύνθηκε σε σύνδεσμο οπαδών, είναι στοιχείο που βρίσκεται υπό εξέταση.

Ο δικηγόρος επεσήμανε, ότι η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται και εξέφρασε την εκτίμηση, πως κατά τη διάρκεια της ανάκρισης θα προκύψουν επιπλέον στοιχεία. Επανέλαβε δε την πεποίθησή του, ότι η υπόθεση θα οδηγηθεί σε πλήρη διαλεύκανση.

Ειδικότερα, ο κ. Αλεξανδρής είπε μεταξύ άλλων: «Ξέρετε, δεν έχει επικοινωνηθεί ότι αυτό το μαχαίρι ο δράστης το πέταξε. Αν δεν ήταν φονικό όπλο, γιατί να το πετάξει; Εάν ήταν αυτοάμυνα, γιατί να τρέξει σε έναν σύνδεσμο;

Εγώ αν με χτυπήσει κάποιος, και φαντάζομαι και εσείς, το πρώτο που θα κάνω είναι να πάω σε ένα νοσοκομείο να μου περιποιηθούν τις πληγές και το δεύτερο να επικοινωνήσω με την αστυνομία και να πω 10 άνθρωποι ή ο άνθρωπος ή ένας άνθρωπος με χτύπησε. Αυτός έκανε κάτι διαφορετικό.

Οργανώθηκε σχέδιο διαφυγής του, για να πάει σε έναν σύνδεσμο, τον γνωστό σύνδεσμο των οπαδών του Άρη, και δεν πήγε ποτέ σε νοσοκομείο. Και ερωτώ: αυτή η συμπεριφορά είναι ανθρώπου ο οποίος δέχθηκε επίθεση ή συμπεριφορά ενός ανθρώπου ο οποίος θέλει να κρύψει πράγματα;».