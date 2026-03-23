Το σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε το Μπαχρέιν υποστηρίζεται από τα αραβικά κράτη του Κόλπου και τις ΗΠΑ και οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούζ θεωρούνται απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Το ψήφισμα συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να μπλοκαριστεί από την Ρωσία ή την Κίνα, χώρες με δικαίωμα βέτο.

Το Μπαχρέιν υπέβαλε σχέδιο ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που θα εξουσιοδοτεί τις χώρες να χρησιμοποιήσουν «όλα τα απαραίτητα μέσα» – η διπλωματική ορολογία για τη χρήση βίας – για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ και γύρω από αυτό, σύμφωνα με κείμενο που είδε το Reuters τη Δευτέρα.

Διπλωμάτες ανέφεραν ότι το σχέδιο κειμένου υποστηρίζεται από άλλα αραβικά κράτη του Κόλπου και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και δήλωσαν ότι είναι απίθανο να περάσει. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανησυχία στην περιοχή ότι το Ιράν θα μπορούσε να συνεχίσει να απειλεί τα Στενά του Ορμούζ, ένα στρατηγικό σημείο που διακινεί περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και στηρίζει τις οικονομίες του Κόλπου.

Το Ιράν διατείνεται πως όλες οι χώρες που θέλουν να περάσουν τα πλοία τους από τα Στενά του Ορμούζ, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ιράν για να εκκινήσει η διαδικασία. Ο ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγκτσί έχει επαναλάβει πως τα Στενά είναι ανοιχτά για όλους πλην από όσους επιτίθενται στην Τεχεράνη.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα κληθεί να αποφασίσει αν θα αναλάβει νόμιμη δράση στο Ορμούζ

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του Ιράν. Η ναυτιλία μέσω της θαλάσσιας οδού έχει σχεδόν σταματήσει, αφού το Ιράν χτύπησε πλοία κατά τη διάρκεια της σύγκρουσής του με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Το σχέδιο ψηφίσματος χαρακτηρίζει τις ενέργειες του Ιράν ως απειλή για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Το κείμενο θα εξουσιοδοτεί τις χώρες, είτε μεμονωμένα είτε μέσω εθελοντικών πολυεθνικών ναυτικών συνασπισμών, να χρησιμοποιούν «όλα τα απαραίτητα μέσα» εντός και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ —συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων των παράκτιων κρατών— προκειμένου να διασφαλίσουν τη διέλευση και να αποτρέψουν ενέργειες που εμποδίζουν ή παρεμποδίζουν τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Η απόφαση εκφράζει επίσης την ετοιμότητα να επιβληθούν μέτρα, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων κυρώσεων. Το σχέδιο κειμένου «απαιτεί από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και κάθε απόπειρα να παρεμποδίσει τη νόμιμη διέλευση ή την ελευθερία της ναυσιπλοΐας εντός και γύρω από το Στενό του Ορμούζ».

Δύο Ευρωπαίοι και ένας Δυτικός διπλωμάτης δήλωσαν ότι υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να υιοθετηθεί ένα τέτοιο ψήφισμα από το Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς οι σύμμαχοι του Ιράν, η Ρωσία και η Κίνα, είναι πιθανό να ασκήσουν βέτο στο κείμενο, αν χρειαστεί.

Πώς μπορεί να υιοθετηθεί το ψήφισμα για το Ορμούζ

Ένα ψήφισμα χρειάζεται τουλάχιστον εννέα ψήφους υπέρ και κανένα βέτο από τη Ρωσία, την Κίνα, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τη Γαλλία για να υιοθετηθεί από το 15μελές όργανο. Διπλωμάτες ανέφεραν ότι η Γαλλία επεξεργάζεται επίσης ένα εναλλακτικό σχέδιο ψηφίσματος που θα επιδιώκει την έκδοση εντολής από τον ΟΗΕ μόλις ηρεμήσει η κατάσταση.

Τρεις αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν στο Reuters ότι 2.500 πεζοναύτες, μαζί με το USS Boxer, ένα αμφίβιο πλοίο επίθεσης, και συνοδευτικά πολεμικά πλοία θα αναπτυχθούν στην περιοχή, αν και δεν διευκρίνισαν ποιος θα είναι ο ρόλος τους.

Δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση σχετικά με την αποστολή στρατευμάτων στο ίδιο το Ιράν. Πηγές είχαν προηγουμένως δηλώσει στο Reuters ότι πιθανοί στόχοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τις ακτές του Ιράν ή τον κόμβο εξαγωγής πετρελαίου στο νησί Χαργκ.

Το ψήφισμα θα υπαχθεί στο Κεφάλαιο 7 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο επιτρέπει στο Συμβούλιο να εγκρίνει ενέργειες που κυμαίνονται από κυρώσεις έως τη χρήση βίας.