Η υπόθεση της άγριας δολοφονίας του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τα αίτια και τις συνθήκες του εγκλήματος.

Δύο ανήλικοι κατηγορούμενοι βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, ενώ οι διώξεις που τους ασκήθηκαν αναδεικνύουν τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Την ίδια στιγμή, οι μαρτυρίες των συγγενών σκιαγραφούν το προφίλ ενός ανθρώπου αγαπητού και δοτικού, εντείνοντας το αίσθημα της απώλειας και τα ερωτήματα γύρω από το τραγικό περιστατικό.

Πιο συγκεκριμένα, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 17χρονο που φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στη δολοφονία του Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα. Στον 16χρονο κατηγορούμενο ο εισαγγελέας απήγγειλε την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Οι δύο νεαροί έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες μέρες.

Απαρηγόρητοι η μάνα του θύματος και ο αδελφός του

«Αν ήξερα ότι θα πάθαινε αυτό δεν θα τον άφηνα να φύγει», λέει στο Livenews η μητέρα του τραγουδιστή, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της. «Μάνα φεύγω (είπε), ξέροντας ότι πηγαίνει στο κορίτσι. Δεν ρώτησα κι εγώ να πω, που θα πάει. Όλες τις μέρες εδώ στο σπίτι ήταν. Να με βοηθήσει να σκάψουμε τον κήπο. Μια χαρά ήμασταν».

Κάμερες ασφαλείας της περιοχής έχουν καταγράψει τους δύο κατηγορούμενους να τρέχουν να απομακρυνθούν μετά τη δολοφονική επίθεση.

«Πάντα χαρούμενος ήταν. Δεν είχε πρόβλημα με κανέναν. Δεν ξέρουμε για ποιον λόγο, αυτό αναρωτιόμαστε, γιατί τον φάγανε”, λέει ο αδελφός του στην ίδια εκπομπή στο Mega.

Η μητέρα του συμπλήρωσε πως είχε βοηθήσει πολύ κόσμο και ότι πονούσε τον άλλον.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως άκουσε θόρυβο και νόμισε πως είχε γίνει κάποιο τροχαίο. «Μόλις βγήκα είδα ασθενοφόρο και τον άνθρωπο κάτω σκεπασμένο με σεντόνι.»

Οι συγγενείς του τραγουδιστή απορρίπτουν το ενδεχόμενο να εμπλέκεται ο δικός τους άνθρωπος σε υπόθεση ναρκωτικών.

Συγγενής του κατηγορούμενου: Έπεσα από τα σύννεφα – Δεν είχε τέτοιες τάσεις

Συγγενής του 17χρονου κατηγορούμενου δήλωσε: «Δεν είχε τέτοιες τάσεις. Και εγώ έπεσα από τα σύννεφα χθες που τ’ ακούσαμε εκεί, που είδαμε την αστυνομία που πήγε. Κρίμα! Κρίμα το παιδάκι. Δεν φταίει όμως το παιδάκι».