Διεκόπη λίγα λεπτά νωρίτερα η δίκη των Τεμπών για να βγουν από την αίθουσα οι κάμερες. «Ανοίξτε τα στόματα» φώναζαν συγγενείς – «Να μας πείτε τι μετέφερε το φορτίο» έλεγε η Μαρία Καρυστιανού.

«Απόλυτη απαξίωση, δεν μπορεί να γίνει δίκη σε αυτή την αίθουσα» τόνισε επίσης η κ. Καρυστιανού.

Το δικαστήριο παραμένει σε διακοπή για να διευθετηθεί το τεχνικό ζήτημα για τον ήχο στην αίθουσα.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δίκες των τελευταίων ετών, με εκατοντάδες μάρτυρες, δεκάδες δικηγόρους και βαριές κατηγορίες, σε μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει χρόνια.