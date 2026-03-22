Ριζικές αλλαγές για ακόμη μία εβδομάδα στη γραμμή κρούσης του Άρη, με δύο φορ… και φουλ επίθεση από τον Μιχάλη Γρηγορίου.

Οπως αναμενόταν, ο Κριστιάν Κουαμέ θα είναι πίσω από τον Λορέν Μορόν, με τους Γκαρέ-Δώνη στα άκρα της επίθεσης.

Φαντιγκά-Φρίντεκ οι αλλαγές στα μετόπισθεν και συγκεκριμένα στα άκρα της άμυνας. Αθανασιάδης στο τέρμα, Φαμπιάνο-Ρόουζ στα στόπερ και ο Χόνγκλα με τον Ράτσιτς στα χαφ

Η ενδεκάδα του Αρη: Αθανασιάδης – Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ – Χόνγκλα, Ράτσιτς – Γκαρέ, Κουαμέ, Δώνης – Μορόν

Καρέ αλλαγών για τον Κόντη που δεν έχει Σαλσέδο, Μαρινάκη, Νέιρα και Μπόρχα Γκονζάλεθ, επαναφέροντας τους Φούντα και Σενγκέλια στην ενδεκάδα.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος – Κωστούλας, Χρστόπουλος, Πούγγουρας – Σενγκέλια, Ανδρούτσος, Βούκοτιτς, Αθανασίοιυ – Φούντας, Νους, Ισέκα